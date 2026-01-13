Cortes de energía para este miércoles 14 de enero en Francisco Morazán y Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Para este miércoles 14 de enero, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó varios cortes de luz desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

Francisco Morazán y Cortés son los dos departamentos que no contarán con luz ante los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando.

Según el calendario semanal compartido por la estatal eléctrica, este es el listado de las decenas de barrios y colonias afectadas este día: avisos de mantenimiento