Cortes de energía para este miércoles 14 de enero en Francisco Morazán y Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Para este miércoles 14 de enero, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó varios cortes de luz desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Francisco Morazán y Cortés son los dos departamentos que no contarán con luz ante los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando.
Según el calendario semanal compartido por la estatal eléctrica, este es el listado de las decenas de barrios y colonias afectadas este día: avisos de mantenimiento
Francisco Morazán, Distrito Central de 08:00 a.m. a 02:00 p.m.
Cuyalí, Los Terrones, Sogimex, colonia 24 de Diciembre, Paraíso Cigar, Itaf, El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, Santa Cruz, Alauca, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chaguite, Corralito; parte de la ciudad de El Paraíso, Las Manos, Los Ángeles, Los Limones, Las Limas, El Cantón, aduana Las Manos, El Verdum, El Rodeo, Los Higueros, Santa Cruz, Alauca, Las Manzanillas, Los Higueritos, San Antonio de Alauca, El Jícaro, Momotombo, Oropolí, El Chaguite, Corralito.
Hospimed, DPI Kennedy, col. Kennedy 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª entrada, Ciudad Mujer, inst. Jesús Milla Selva, iglesia católica San Juan Bautista, calle del Comercio, parte del sector 6 de Villanueva, contiguo al anillo periférico y zonas aledañas.
Villanueva, Cortés de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.
Col. Victoria, bo. La Victoria, col. Valle Fresco, col. Las Tres Rosas, col. Gracias a Dios, col. Villa Linda III, col. Municipal, col. Ideal, col. Santa Marta, col. Santa María, col. Villa Linda Norte y Sur, col. La Unión, col. Buena Fe, col. El Paraíso, col. Santa Carmen, col. Fuerzas Unidas, col. San Juan de Buena Vista, col. Palmeras, col. Flor del Campo, col. Buenas Vista, col. San Ramón 2, col. 21 de Abril, col. Guadalupe López, col. Colinas de Canadá; San Manuel: col. Santa Fe, col. Valle Verde, aldea El Plan, col. Brisas del Plan, col. Lomas del Guanacaste, col. Melisa, aldea El Porvenir, col. Tacamiches, col. Real del Campo, Minerales Ventura, Casmul, finca 10, finca 11, Azunosa, finca Santa Rita.
San Pedro Sula, Cortés de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.
Navidad, Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, Teletón, col. Pastor Zelaya I y II, bo. Cabañitas, col. Flor del Valle (Este), San José Cahsa, col. El Triángulo, Cottonwise, col. Valle de Sula (Este).