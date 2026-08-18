Asesinan a joven policía tras ataque armado en Choluteca

Choluteca, Honduras.-Un joven agente de la Policía Nacional, identificado como Luis Alonzo Baca Martínez, de 22 años, perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado registrado en el sector de Hato Nuevo, Choluteca.
Baca Martínez era originario de Cerro Verde, Linaca, y se encontraba en este sector del sur del país cuando ocurrió el hecho violento que terminó con su vida y dejó a otra persona gravemente herida.
De acuerdo con el relato preliminar, el agente habría solicitado apoyo luego de que la motocicleta en la que se movilizaba presentara fallas mecánicas. Mientras esperaba asistencia, fue sorprendido por dos individuos.
Los atacantes habrían disparado contra el joven policía y su acompañante. Luis Alonzo Baca Martínez recibió cuatro impactos de arma de fuego, que le provocaron heridas de gravedad.
Su acompañante también resultó herido durante el ataque y, según la información preliminar, permanece en estado delicado, debatiéndose entre la vida y la muerte.
Tras el atentado, se desplazaron al lugar elementos de la Policía Nacional para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes, mientras se recopilaban indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.
Las autoridades policiales mantienen las investigaciones para establecer la identidad de los dos individuos señalados como responsables y determinar las circunstancias que motivaron el ataque contra el agente y su acompañante.
El crimen ha causado consternación entre los habitantes de Linaca, particularmente en la comunidad de Cerro Verde, de donde era originario el joven policía, cuya muerte deja nuevamente de luto a una familia de la zona.