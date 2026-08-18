Asesinan a joven policía tras ataque armado en Choluteca

Choluteca, Honduras.-Un joven agente de la Policía Nacional, identificado como Luis Alonzo Baca Martínez, de 22 años, perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado registrado en el sector de Hato Nuevo, Choluteca.

Baca Martínez era originario de Cerro Verde, Linaca, y se encontraba en este sector del sur del país cuando ocurrió el hecho violento que terminó con su vida y dejó a otra persona gravemente herida.

De acuerdo con el relato preliminar, el agente habría solicitado apoyo luego de que la motocicleta en la que se movilizaba presentara fallas mecánicas. Mientras esperaba asistencia, fue sorprendido por dos individuos.