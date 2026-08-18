A balazos asesinan a una mujer dentro de su casa en Tocoa, Colón

Tocoa, Colón.- En la noche del pasado lunes -17 de agosto- una mujer fue asesinada de varios balazos cuando se encontraba dentro de su vivienda en el municipio de Tocoa, del departamento de Colón. El violento hecho se registró en la colonia Brisas del Río, siendo la víctima fue identificada como Yaquelin Esther Ramírez. Según información preliminar, en el ataque también habría resultado herido un menor de edad.

Hacia el sector llegaron elementos de la Policía Nacional para resguardar el perímetro, así como personal de Medicina Forense el cual realizó el levantamiento cadáverico. De igual forma, se hicieron presentes familiares de Ramírez, consternados y llenos de dolor por el violento crimen En redes sociales ha circulado que el supuesto autor de la muerte de Ramírez fue su exyerno, quien buscaba a su hija para atentar contra la vida de ella. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades investigativas. Hasta el pasado 3 de agosto, en Tocoa se han reportado 17 mujeres a las que les quitaron la vida de forma violenta, según estadísticas de la Secretaría de Seguridad a través del Sistema Estadística Policial en Línea (Sepol). Hasta la fecha mencionada, en el territorio nacional se contabilizan 147 mujeres víctimas de la violencia. En los últimos días se han registrado crimenes violentos contra mujeres en diferentes puntos del país.