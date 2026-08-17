Mujer muere carbonizada en incendio registrado en carwash de Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua.- Una mujer murió este lunes 17 de agosto tras registrarse un incendio estructural en un carwash situado en el bulevar Francisco Morazán de Siguatepeque, zona central de Honduras.
La víctima fue identificada únicamente como Reina Isabel, quien se encontraba en uno de los dormitorios del establecimiento cuando se produjo el incendio.
De acuerdo con la información preliminar, la mujer quedó atrapada dentro de la habitación y falleció carbonizada mientras las llamas se extendían por el inmueble.
El siniestro también dejó a otra persona con quemaduras, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. Hasta ahora se desconoce su condición de salud.
Miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para realizar las labores de extinción y controlar el incendio, facilitando el ingreso del personal de Medicina Forense, quienes entraron al establecimiento para recuperar el cuerpo de Reina Isabel.
Con base en los datos presentados por el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH en el foro nacional "Violencia y Seguridad en Honduras: balance 2022-2025 y datos preliminares de 2026", alrededor de 18 a 20 personas mueren diariamente en Honduras por causas externas a la violencia, contabilizando 218 suicidios, 385 muertes de causa indeterminada, 329 muertes no intencionales y 1,018 eventos de tránsito.
Las autoridades aún no han determinado qué provocó el incendio y las investigaciones continúan para establecer las causas del incendio.