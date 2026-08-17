Mujer muere carbonizada en incendio registrado en carwash de Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua.- Una mujer murió este lunes 17 de agosto tras registrarse un incendio estructural en un carwash situado en el bulevar Francisco Morazán de Siguatepeque, zona central de Honduras.

La víctima fue identificada únicamente como Reina Isabel, quien se encontraba en uno de los dormitorios del establecimiento cuando se produjo el incendio.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer quedó atrapada dentro de la habitación y falleció carbonizada mientras las llamas se extendían por el inmueble.