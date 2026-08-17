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Asesinan a pareja tras salir de una pulpería en Victoria, Yoro: eran padres de dos niñas

Yaneli Castro Guerrero y Dilmer Abener Murillo Romero eran padres de dos niñas. La pareja fue asesinada de varios disparos tras salir de una pulpería en Victoria, Yoro

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 13:12
Asesinan a pareja tras salir de una pulpería en Victoria, Yoro: eran padres de dos niñas

Foto en vida de Yaneli Castro Guerrero y Dilmer Abener Murillo Romero. Se desconoce la edad de las víctimas.

 Foto: Cortetesía

Yoro, Honduras.- Una pareja fue asesinada cuando regresaba a su vivienda tras salir de una pulpería en el sector de Bajo Grande, municipio de Victoria, Yoro.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Dilmer Abener Murillo Romero y su pareja, Yaneli Castro Guerrero. Ambos eran padres de dos niñas.

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Tras el ataque, las autoridades se desplazaron hasta la escena del crimen para recopilar evidencias y determinar cómo ocurrieron los hechos.

Yaneli Castro Guerrero, madre de dos niñas, asesinada en Victoria, Yoro.

Yaneli Castro Guerrero, madre de dos niñas, asesinada en Victoria, Yoro.

 (Foto: Redes sociales)

Los cuerpos sin vida de las dos personas asesinadas fueron trasladados hasta la Morgue de San Pedro Sula. El crimen ocurrió el pasado sábado 15 de agosto, en horas de la noche.

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Se presume que los sicarios estaban esperando a la pareja, ya que, tan solo al salir de la pulpería, fueron atacados a balazos.

La joven pareja asesinada dejó dos niñas, quienes ahora quedaron bajo el cuidado de sus familiares.

"Tus hijas te recordarán como el buen padre que fue, y usted, mi niña, como la buena madre que siempre fue", escribió la tía de Dilmer Abener en Facebook.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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