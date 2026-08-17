Asesinan a pareja tras salir de una pulpería en Victoria, Yoro: eran padres de dos niñas

Yoro, Honduras.- Una pareja fue asesinada cuando regresaba a su vivienda tras salir de una pulpería en el sector de Bajo Grande, municipio de Victoria, Yoro. Las autoridades identificaron a las víctimas como Dilmer Abener Murillo Romero y su pareja, Yaneli Castro Guerrero. Ambos eran padres de dos niñas.

Tras el ataque, las autoridades se desplazaron hasta la escena del crimen para recopilar evidencias y determinar cómo ocurrieron los hechos.

Los cuerpos sin vida de las dos personas asesinadas fueron trasladados hasta la Morgue de San Pedro Sula. El crimen ocurrió el pasado sábado 15 de agosto, en horas de la noche.