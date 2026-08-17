Encuentran a un hombre decapitado en Jesús de Otoro, Intibucá

Jesús de Otoro, Intibucá.- Este lunes -17 de agosto- pobladores del municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, reportaron el hallazgo de un hombre muerto, el cual fue decapitado. La víctima del atroz asesinato fue identificada preliminarmente como Elvin Fúnez, originario del municipio de Coray, en el departamento de Valle. Asimismo, se dio a conocer que laboraba para una empresa de envíos en Jesús de Otoro.

El cuerpo de Fúnez fue hallado por ciudadanos en una zona desolada del barrio Buenos Aires del municipio de la zona occidental del país. A la escena del crimen llegaron elementos de la Policía Nacional para acordonar el perímetro e iniciar las investigaciones para determinar a los responsables de esta muerte. De igual forma, se espera la llegada de un equipo de Medicina Forense que realice el levantamiento cadavérico.

Fin de semana violento

En el reciente fin de semana en diferentes puntos del territorio nacional se registraron varios homicidios, evidenciando la inseguridad que azota al país. En El Progreso, Yoro, fue hallado un asesinado a disparos. El fallecido fue identificado como Víctor Garay Medina, quien fue abandonado cerca de las cañeras de Brisas del Valle. A la par de su cuerpo dejaron un rótulo con la leyenda "por andar robando en la colonia".