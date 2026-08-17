Encuentran a un hombre decapitado en Jesús de Otoro, Intibucá

Jesús de Otoro, Intibucá.- Este lunes -17 de agosto- pobladores del municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, reportaron el hallazgo de un hombre muerto, el cual fue decapitado.
La víctima del atroz asesinato fue identificada preliminarmente como Elvin Fúnez, originario del municipio de Coray, en el departamento de Valle. Asimismo, se dio a conocer que laboraba para una empresa de envíos en Jesús de Otoro.
El cuerpo de Fúnez fue hallado por ciudadanos en una zona desolada del barrio Buenos Aires del municipio de la zona occidental del país.
A la escena del crimen llegaron elementos de la Policía Nacional para acordonar el perímetro e iniciar las investigaciones para determinar a los responsables de esta muerte. De igual forma, se espera la llegada de un equipo de Medicina Forense que realice el levantamiento cadavérico.
Fin de semana violento
En el reciente fin de semana en diferentes puntos del territorio nacional se registraron varios homicidios, evidenciando la inseguridad que azota al país.
En El Progreso, Yoro, fue hallado un asesinado a disparos. El fallecido fue identificado como Víctor Garay Medina, quien fue abandonado cerca de las cañeras de Brisas del Valle. A la par de su cuerpo dejaron un rótulo con la leyenda "por andar robando en la colonia".
En Victoria, Yoro, fue acribillada una pareja que se disponía a regresar a su hogar tras haber salido a comprar unos productos a una pulpería. Las víctimas fueron Yaneli Castro Guerrero y Dilmer Murillo Romero.
Por otro lado, en la aldea Yaguacire de Distrito Central fue asesinada a balazos una mujer. En el área se llegaron a contabilizar hasta 26 casquillos de bala.
En Tomalá, Lempira, fueron hallados carbonizados los cuerpos de Levis Arelis Pascual Núñez y Anayeli Raquel Gómez Fuentes,. Sus familiares los habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 14 de agosto.
Hasta el pasado 3 de agosto, la Secretaría de Seguridad contabilizaba 1,461 homicidios a nivel nacional.