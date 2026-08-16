"Por andar robando": encuentran muerto a un hombre en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.- En la mañana de este domingo -16 de agosto- se reportó el hallazgo de un hombre muerto en el municipio de El Progreso, Yoro. De acuerdo al medio Noticias de El Progreso, el fallecido fue identificado como Víctor Garay Medina, oriundo de la colonia San Antonio. Garay Medina fue encontrado en las cañeras de Brisas del Valle, a cercanías de la granja penal de El Progreso y de la colonia Palermo.

Según información preliminar, Garay fue privado de su libertad en horas de la madrugada y posteriormente abandonado en un sector desolado de Brisas del Valle. A un costado de su cuerpo, dejaron un rótulo con la leyenda "por andar robando en la colonia", dando a entender que supuestamente se dedicaba a actividades criminales. Según medios locales, a los restos de Garay le habrían prendido fuego. A la escena del crimen arribaron agentes de la Policia Nacional, Medicina Forense y familiares de la víctima.

Se está a la espera de las investigaciones que den a conocer los responsables de la muerte de Garay, así como la confirmación de si este ciudadano estaba implicado o no en acciones ilícitas.