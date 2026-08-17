Asesinan a presunto "coyote" dentro de un taller en la colonia Las Delicias de La Ceiba

Atlántida, Honduras.- La tarde de este lunes-17 de agosto-, un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos en el interior de un taller de enderezado y pintura ubicado en la colonia Las Delicias Norte, de La Ceiba, departamento de Atlántida. ​La víctima fue identificada como Pedro Darío Lobo Rodríguez, de 38 años de edad, quien era residente del sector Bonitillo.​ De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar de los hechos, Lobo Rodríguez se encontraba dentro del establecimiento en calidad de cliente cuando fue sorprendido por sujetos armados en horas de la tarde.

Los atacantes, que se conducían a bordo de una motocicleta, ingresaron al local donde estaba Pedro y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.​ Fuentes locales indicaron que el hoy occiso se dedicaba a la actividad conocida como "coyotaje" (Término usado para referirse al traslado ilegal de personas migrantes). Sin embargo, esta información tendrá que ser confirmada por las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se apersonaron a la escena para recolectar evidencias e iniciar las indagaciones correspondientes que permitan esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables. Elementos de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento y trasladar el cuerpo a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.