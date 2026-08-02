"Me debía dinero": hombre acepta que mató a Dania Cruz en Tocoa, Colón

Tocoa, Colón.- La Policía Nacional capturó este domingo a un hombre acusado de matar a una mujer identificada como Dania Maricela Cruz en Tocoa, Colón, confesando friamente que le quitó la vida porque su víctima le debía dinero.

Jairo Antonio Díaz Recarte (28 años) fue aprehendido en la casa de su abuelo en el barrio La Ceiba. Con frivolidad, admitió ante medios de comunicación que su crimen fue porque "me debía dinero ella. Simple y sencillamente me trabajaba y me debía dinero"

Recarte asesinó a balazos a Cruz el 23 de julio en el centro de Tocoa. La mujer iba acompañada de su pareja cuando se perpetuó el ataque, bastándole un solo disparo para arrebatarle su vida.