"Me debía dinero": hombre acepta que mató a Dania Cruz en Tocoa, Colón

Tocoa, Colón.- La Policía Nacional capturó este domingo a un hombre acusado de matar a una mujer identificada como Dania Maricela Cruz en Tocoa, Colón, confesando friamente que le quitó la vida porque su víctima le debía dinero.
Jairo Antonio Díaz Recarte (28 años) fue aprehendido en la casa de su abuelo en el barrio La Ceiba. Con frivolidad, admitió ante medios de comunicación que su crimen fue porque "me debía dinero ella. Simple y sencillamente me trabajaba y me debía dinero"
Recarte asesinó a balazos a Cruz el 23 de julio en el centro de Tocoa. La mujer iba acompañada de su pareja cuando se perpetuó el ataque, bastándole un solo disparo para arrebatarle su vida.
"Ella no me quería poner atención a lo que yo le iba preguntando (...) voy a ir a pagar mis cuentas pendientes y tal vez algún día salgo", declaró.
Además, aseguró que desde hace mucho tiempo la conoce y que intentó cobrarle el dinero sin entrar en conflicto, pero Dania le advertía que llamaría a la policía.
"Esa muchacha era problemática. Desde hace tiempos me mentía que me iba a pagar y más bien me tiraba la policía", comentó.
El individuo estimó que el monto que le debía superaba los 10 mil lempiras, y que el negocio al que él se dedicaba estaba relacionado con drogas.
Dijo arrepentirse, pero no en su totalidad, pues considera que "lo que pasa, tiene que pasar".
Por otro lado, confesó que ya había estado en prisión por asuntos relacionados a narcóticos, afirmando que le gustaría abandonar ese mundo y tener una vida distinta.