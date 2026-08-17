¿Debutará Kervin Arriaga con el AEK Atenas por los play-off de Champions League?

El sábado pasado el hondureño se desplazó con Levante a Barcelona para jugar ante el Espanyol, sin embargo, el club valenciano lo retiró de su convocatoria a la espera de que se cerrase su traspaso al AEK.

Atenas, Grecia.- El Levante UD y el AEK de Atenas acordaron este lunes el traspaso del jugador hondureño Kervin Arriaga al conjunto griego, informó el equipo español en su web oficial.

Arriaga firmó un contrato hasta 2028 y la pasada campaña fue pieza clave en la salvación del equipo valenciano y anotó tres goles en sus 28 compromisos oficiales.

Una de las grandes razones por la que Kervin Arriaga firmó por el AEK de Atenas es que jugará competencias europeas (Champions League o Europa League).

Y mañana el AEK tendrá su compromiso ante el Levski Sofia (Bulgaria), una llave que definirá a uno de los últimos clasificados a la fase final de la Champions League.

Sin embargo, Kervin Arriaga no había sido tomado en para este duelo debido ya que hasta hoy fue presentado y el equipo había viajado desde ayer a Bulgaria para jugar el partido de ida.

Pero el periodista y reportero del AEK Atenas, Tasos Kapetanakos, ha confirmado en sus redes sociales que "Kervin Arriaga ha viajado y ha entrado en la lista del AEK para los partidos contra el Levski Sofía, en lugar de Hakim Sahabo".

Conociendo esto, Kervin Arriaga podría debutar oficialmente mañana en Champions League sino tiene minutos tendrá que esperar para su debut, el cual podría darse por la fecha 1 de la Superliga de Grecia cuando el AEK Atenas reciba el sábado al Iraklis Thessaloniki.

Arriaga tendrá que convencer rápidamente a su entrenador Marko Nikolic para lograr su debut en la Liga de Grecia o posiblemente en el juego de vuelta de Champions League el próximo miércoles 26 de agosto.