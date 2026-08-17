Kervin Arriaga y su nuevo equipo en Europa: Champions League y compañeros

El hondureño Kervin Arriaga es nuevo jugador del AEK Atenas de Grecia, ahora compartirá con ex del Real Madrid y podría jugar Champions League
El hondureño Kervin Arriaga ha sido fichado por el AEK por 4.5 millones de euros, cantidad que puede aumentar hasta los 5 millones de euros mediante variables deportivas. El Levante, además, conservaría un pequeño porcentaje de una futura venta del hondureño.
Kervin Arriaga ahora jugará los partidos como local en el OPAP Arena, también conocida como Agia Sophia, estadio del AEK de Atenas ubicado en Nea Filadelfia.
El moderno escenario fue inaugurado en 2022 y cuenta con una capacidad aproximada de 32,500 espectadores, convirtiéndose en uno de los estadios más importantes y modernos de Grecia.
El Levante hizo negocio con el hondureño Arriaga llegó al Levante apenas un año antes procedente del Partizán de Belgrado por unos 500,000 euros. Tras una temporada en España, el club granota logró multiplicar considerablemente su inversión con la venta al AEK.
El AEK de Atenas fue fundado en 1924 y es uno de los clubes más importantes del fútbol griego.
El campeón vigente de Grecia. Kervin Arriaga llega a un equipo que acaba de conquistar la Super League de Grecia 2025-26, el decimocuarto campeonato de liga en la historia del AEK. El título fue asegurado el 10 de mayo de 2026 después de vencer 2-1 al Panathinaikos.
Con su campeonato de 2026, el AEK alcanzó 14 títulos de liga griega. Además, presume de 16 Copas de Grecia, una Copa de la Liga y dos Supercopas, para un total de 33 títulos nacionales según el registro histórico del club.
El entrenador del conjunto ateniense es el serbio Marko Nikolić, quien asumió el cargo en 2025 y renovó su contrato en junio de 2026 hasta 2029. Bajo su dirección, el AEK conquistó el campeonato griego de la temporada 2025-26.
La Champions representa uno de los grandes atractivos de la nueva etapa de Arriaga. El AEK busca superar el playoff y meterse en la fase liga del máximo torneo europeo, mientras el hondureño tendrá la oportunidad de competir en un escenario de primer nivel.
Kervin Arriaga compartirá vestuario con uno de los nombres de mayor recorrido internacional del plantel: el serbio Luka Jović. El delantero, actualmente con el número 9 del AEK, pasó por el Real Madrid entre 2019 y 2022.
El exjugador del Real Madrid no solo llegó al AEK como una figura de cartel, sino que rápidamente se convirtió en uno de sus hombres importantes. Durante la temporada 2025-26 protagonizó actuaciones destacadas, incluido un póker ante el Panathinaikos en el derbi de Atenas.
El hondureño aterriza en un club con casi un siglo de historia, campeón vigente de Grecia y con el desafío de alcanzar la fase liga de la Champions.
Arriaga también podría mantener el dorsal 16, número que utilizó durante su última temporada con el Levante y anteriormente con el Real Zaragoza.
El nombre más destacado es el brasileño Rivaldo, campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganador del Balón de Oro en 1999, quien llegó al AEK en 2007; también dejaron huella el argentino Ismaël Blanco y el croata Marko Livaja, entre otros.
Kervin Arriaga podría tener sus primeros minutos oficiales con el AEK de Atenas este sábado 22 de agosto, cuando el campeón griego reciba al Iraklis en la primera jornada de la Superliga de Grecia.