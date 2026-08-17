A cuchilladas matan a un hombre en colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida la noche de este lunes -17 de agosto- tras ser atacado con un arma blanca dentro de una pulpería de la colonia Nueva Suyapa, en la capital.

La víctima se encontraba en el establecimiento realizando compras cuando fue atacada a cuchilladas. El hombre murió en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas con el arma blanca, pues cuando llegaron las autoridades ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida. De acuerdo con la información preliminar, el hombre no sería originario de la colonia Nueva Suyapa, pues nadie logró reconocerlo.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector luego de reportarse el ataque y mantienen acordonada la escena donde ocurrió el crimen.

La Policía también mantiene un operativo en la zona con varias patrullas, mientras se realizan las primeras diligencias relacionadas con el hecho. Se desconocen además las circunstancias que provocaron la agresión.

El cuerpo de la víctima permanece en el sitio mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.