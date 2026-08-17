A cuchilladas matan a un hombre en colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida la noche de este lunes -17 de agosto- tras ser atacado con un arma blanca dentro de una pulpería de la colonia Nueva Suyapa, en la capital.
La víctima se encontraba en el establecimiento realizando compras cuando fue atacada a cuchilladas. El hombre murió en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas con el arma blanca, pues cuando llegaron las autoridades ya no presentaba signos vitales.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida. De acuerdo con la información preliminar, el hombre no sería originario de la colonia Nueva Suyapa, pues nadie logró reconocerlo.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector luego de reportarse el ataque y mantienen acordonada la escena donde ocurrió el crimen.
La Policía también mantiene un operativo en la zona con varias patrullas, mientras se realizan las primeras diligencias relacionadas con el hecho. Se desconocen además las circunstancias que provocaron la agresión.
El cuerpo de la víctima permanece en el sitio mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
Noche trágica en la capital
La muerte violenta se registró solo horas después de otro crimen ocurrido en horas de la tarde en la capital de Honduras.
En la colonia Villa Nueva, sector 2 a inmediaciones del centro básico de educación Dr. Jorge Roberto Maradiaga, un hombre murió atacado a disparos por sujetos desconocidos.
Asimismo, al filo de las 8 de la noche una mujer murió y su acompañante quedó gravemente herido en un accidente de tránsito en la salida al sur.
El trágico percance ocurrió a la altura de Germania, por lo que en la zona no hay paso, generando largas filas.
En otro accidente, un motociclista murió cuando conducía a la altura de la colonia Cerro Grande. La víctima respondía al nombre de Gabriel Coello Flores.