Tegucigalpa, Honduras.- Lapidado falleció un hombre la madrugada de este sábado -28 de noviembre- en un sector del valle de Amarateca, al norte del Distrito Central (DC).

El crimen ocurrió en la oscuridad de la madrugada en la conflictiva colonia Ciudad España. Al parecer la riña habría sucedido entre varios hombres que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas.

El hallazgo del cuerpo sin vida se dio hasta que la luz del sol salió, y los vecinos pudieron ver con claridad el cuerpo del hombre, con su cabeza ensangrentada y justo al lado de él, la piedra con la que le dieron muerte.