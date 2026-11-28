Tegucigalpa, Honduras.- Lapidado falleció un hombre la madrugada de este sábado -28 de noviembre- en un sector del valle de Amarateca, al norte del Distrito Central (DC).
El crimen ocurrió en la oscuridad de la madrugada en la conflictiva colonia Ciudad España. Al parecer la riña habría sucedido entre varios hombres que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas.
El hallazgo del cuerpo sin vida se dio hasta que la luz del sol salió, y los vecinos pudieron ver con claridad el cuerpo del hombre, con su cabeza ensangrentada y justo al lado de él, la piedra con la que le dieron muerte.
Debido a la opresión pandilleril con la que viven los pobladores en Ciudad España, nadie se pronunció con relación a cómo se produjo el hecho criminal, y la identidad del fallecido.
Escena de muerte
Elementos de la Policía Nacional (PN) llegaron para tomar el control de la escena de muerte, frente a una iglesia evangélica, donde ocurrió el violento ataque.
Detectives de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron para hacer el procesamiento de la escena, y horas después el cadáver fue trasladado a la Morgue del Ministerio Público.
Durante el levantamiento de ley no se consignó la identidad del fallecido. Sólo se supo que el ahora extinto era residente de Ciudad España.
De igual manera, del o los victimarios, se desconocen quiénes habrían participado en la pelea que terminó con el deceso violento de una persona más en el territorio hondureño.
Las muertes violentas con objeto romo ocupan el tercer lugar de los decesos en nuestro país. El primer lugar lo ocupan las provocadas con armas de fuego y luego las armas blancas.