A pedradas matan a una persona en el sector de Las Flores, en la aldea Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Con el rostro desfigurado fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona la mañana de este domingo -7 de junio- en la aldea Cerro Grande, en Tegucigalpa.

La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, presentaba signos de extrema violencia, tras haber sido atacada con piedras.

En fotografías censuradas se muestra al hombre con el rostro desfigurado y ensangrentado, quien portaba una camisa color gris y jeans azules.