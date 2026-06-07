A pedradas matan a una persona en el sector de Las Flores, en la aldea Cerro Grande

Tegucigalpa, Honduras.- Con el rostro desfigurado fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona la mañana de este domingo -7 de junio- en la aldea Cerro Grande, en Tegucigalpa.
La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, presentaba signos de extrema violencia, tras haber sido atacada con piedras.
En fotografías censuradas se muestra al hombre con el rostro desfigurado y ensangrentado, quien portaba una camisa color gris y jeans azules.
Se desconoce el motivo por el cual el hombre habría sido asesinado, así como la identidad del sospechoso que le quitó la vida.
Tras el hallazgo del cuerpo, autoridades de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recolectar indicios que ayuden a esclarecer el caso.
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo a la morgue capitalina para realizar la identificación del cadáver.