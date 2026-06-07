  1. Inicio
  2. · Sucesos

A pedradas matan a una persona en el sector de Las Flores, en la aldea Cerro Grande

El cuerpo de la víctima no ha sido identificado, pues presentaba varias heridas en el rostro; el cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina para su reconocimiento

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 09:23
A pedradas matan a una persona en el sector de Las Flores, en la aldea Cerro Grande

Autoridades llegaron a la escena del crimen para iniciar con las investigaciones correspondientes.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Con el rostro desfigurado fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona la mañana de este domingo -7 de junio- en la aldea Cerro Grande, en Tegucigalpa.

La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, presentaba signos de extrema violencia, tras haber sido atacada con piedras.

En fotografías censuradas se muestra al hombre con el rostro desfigurado y ensangrentado, quien portaba una camisa color gris y jeans azules.

Hallan sin vida a hombre que había desaparecido hace 13 días en Jesús de Otoro, Intibucá

Se desconoce el motivo por el cual el hombre habría sido asesinado, así como la identidad del sospechoso que le quitó la vida.

Tras el hallazgo del cuerpo, autoridades de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recolectar indicios que ayuden a esclarecer el caso.

A pedradas matan a una persona en el sector de Las Flores, en la aldea Cerro Grande
(Foto: Cortesía )

Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo a la morgue capitalina para realizar la identificación del cadáver.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias