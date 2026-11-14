Capturan al "Chino Street" y a "Jordan", en Ciudad España y en el Hato de Enmedio

Tegucigalpa, Honduras.- En el combate a las maras y pandillas en el país, agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), capturaron a dos supuestos integrantes de la Pandilla 18, en el Distrito Central (DC).

La primera de las aprehensiones se ejecutó en la colonia Ciudad España, en el valle de Amarateca. Ahí fue detenido Edgar Antonio García Zavala, de 35 años de edad, conocido dentro de la Pandilla 18 con el alias del “Chino Street”.

Información que dio a conocer la DAET, detalla que Edgar García tiene el rango de "homie", dentro en esa organización criminal. Además, que tiene antecedentes penales por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas.

Ahora, Edgar García "Chino Street" tendrá que responder por los delitos ante los tribunales de justicia: por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociaciones terroristas, ya que al momento del arresto le decomisaron una pistola marca Girsan, con las municiones de esta arma, y un teléfono celular.