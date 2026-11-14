Capturan al "Chino Street" y a "Jordan", en Ciudad España y en el Hato de Enmedio

Tegucigalpa, Honduras.- En el combate a las maras y pandillas en el país, agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), capturaron a dos supuestos integrantes de la Pandilla 18, en el Distrito Central (DC).
La primera de las aprehensiones se ejecutó en la colonia Ciudad España, en el valle de Amarateca. Ahí fue detenido Edgar Antonio García Zavala, de 35 años de edad, conocido dentro de la Pandilla 18 con el alias del “Chino Street”.
Información que dio a conocer la DAET, detalla que Edgar García tiene el rango de "homie", dentro en esa organización criminal. Además, que tiene antecedentes penales por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas.
Ahora, Edgar García "Chino Street" tendrá que responder por los delitos ante los tribunales de justicia: por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y asociaciones terroristas, ya que al momento del arresto le decomisaron una pistola marca Girsan, con las municiones de esta arma, y un teléfono celular.
Menor pandillero
En una operación conjunta con la Dirección Nacional Policial Anti Drogas (DNPA), se efectuó un allanamiento de morada en la colonia Hato de Enmedio, dónde fue detenido un menor infractor de 17 años, conocido con el seudónimo de “Jordan”.
El aún adolescente ostenta en la Pandilla 18 el rango de "paisa", de acuerdo con la información que fue compartida por los detectives de esta agencia de seguridad del Estado.
Durante el allanamiento le confiscaron 400 bolsas pequeñas con piedras de crack, 80 puntas de cocaína. Asimismo, 13,451 lempiras en efectivo y dos teléfonos celulares.
Por los indicios antes mencionados, el menor fue remitido al Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia, para que responda por la infracción penal de tráfico de drogas.
Ilegal vigilancia
Ayer, en una operación ejecutada por varias unidades policiales, fue desmantelada una red clandestina de videovigilancia, presuntamente utilizada por la Pandilla 18 para monitorear los movimientos policiales en las colonias Brisas de Olancho y La Laguna.
En total se reportó el retiro de 21 dispositivos: entre ellos 17 cámaras y tres routers, instalados en maceteras, canaletas, alumbrado público, viviendas y otros puntos estratégicos, sobresaliendo tres cámaras ocultas en un árbol de mango.
Aprovechando su altura y las ramas del arbusto, ampliaban el rango de vigilancia y la condición de tenerlas camufladas sin que las autoridades se percataran a simple vista.