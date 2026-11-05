Cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18 son capturados en varios puntos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En diferentes operaciones ejecutadas por agentes preventivos de la Policía Nacional (PN) y de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), detuvieron a cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18.
En acciones simultáneas capturaron a César Jafeth Lemus Palma (25), alias “Blessed”, con el rango de "homie,"; este arresto se llevó a cabo en la colonia Nueva Suyapa. Además, en la colonia Los Pinos, fue requerido Ángel Daniel Mendoza Hernández (19), apodado "Baile", con rango de "paisa", dentro de la Pandilla 18.
En la colonia Villa Franca, aprehendieron a Angelo Josué Maradiaga Aguilar (24), también con la jerarquía de "homie" en esa organización criminal, y en la colonia Rivas, arrestaron a Ángel Rubén Pavón Licona (36), alias “Maloso”, con el rango de "homie".
A todos se les vincula por parte de las autoridades policiales, con el delito de asociaciones terroristas; entre tanto, unos de ellos estarían vinculados con el tráfico de drogas y portación ilegal de armas.
Decomiso
Durante esa intervención ejecutada en cautro colonias de la capital, los agentes preventivos y elementos de la DAET decomisaron dos teléfonos celulares.
Los cuatro fueron remitidos este jueves -5 de noviembre- al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Amebiente y Corrupción, en esta ciudad.