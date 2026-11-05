Cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18 son capturados en varios puntos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En diferentes operaciones ejecutadas por agentes preventivos de la Policía Nacional (PN) y de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), detuvieron a cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18.

En acciones simultáneas capturaron a César Jafeth Lemus Palma (25), alias “Blessed”, con el rango de "homie,"; este arresto se llevó a cabo en la colonia Nueva Suyapa. Además, en la colonia Los Pinos, fue requerido Ángel Daniel Mendoza Hernández (19), apodado "Baile", con rango de "paisa", dentro de la Pandilla 18.

En la colonia Villa Franca, aprehendieron a Angelo Josué Maradiaga Aguilar (24), también con la jerarquía de "homie" en esa organización criminal, y en la colonia Rivas, arrestaron a Ángel Rubén Pavón Licona (36), alias “Maloso”, con el rango de "homie".