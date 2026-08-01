A pedradas matan a un hombre en sector de Brisas del Picacho en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado de forma violenta en las últimas horas en la colonia Brisas del Picacho, en Tegucigalpa, donde fue encontrado con heridas provocadas por golpes y pedradas.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido atacada con un bloque y otros objetos contundentes, causándole la muerte en el lugar.

El cuerpo quedó tendido en una estrecha calle de tierra, frente a una humilde vivienda, lo que alertó a vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.