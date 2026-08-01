A pedradas matan a un hombre en sector de Brisas del Picacho en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado de forma violenta en las últimas horas en la colonia Brisas del Picacho, en Tegucigalpa, donde fue encontrado con heridas provocadas por golpes y pedradas.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido atacada con un bloque y otros objetos contundentes, causándole la muerte en el lugar.
El cuerpo quedó tendido en una estrecha calle de tierra, frente a una humilde vivienda, lo que alertó a vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni se reportan personas detenidas por este hecho.
Durante el levantamiento cadavérico, personal de Medicina Forense no encontró documentos de identificación, por lo que permanece en la morgue capitalina en calidad de desconocido.
El cadáver fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicará la autopsia y se intentará establecer su identidad.