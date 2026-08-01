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Capturan a miembros de banda Juan "El Malón", acusados de asesinato en El Merendón

La Policía capturó en San Pedro Sula a dos hombres de la banda Juan "El Malón", acusados de asesinato y delitos ambientales en la sierra de El Merendón

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 09:01
Capturan a miembros de banda Juan El Malón, acusados de asesinato en El Merendón

Los detenidos son un hombre de 45 años y otro de 21, ambos residentes de la aldea Las Peñitas en El Merendón.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional capturó a dos integrantes de la estructura Juan "El Malón", acusados por asesinato y otros delitos cometidos en la sierra de El Merendón en San Pedro Sula.

Los detenidos son un hombre de 45 años y otro de 21 residentes de la aldea Las Peñitas, de los cuales uno de ellos es señalado como el cabecilla. Ambos fueron aprehendidos en el barrio Lempira.

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"Formalmente se les imputa de tres líneas de investigación: por el delito de asesinato, desplazamiento forzado y delitos ambientales", informó ante medios de comunicación el comisionado Eduardo Enrique Lanza. Seguidamente, señaló que los delitos contra el medio ambiente datan desde el 2008.

Durante el operativo se les decomisó a los sujetos indumentaria militar, cámaras de seguridad, motosierras, un camión lleno de madera y un vehículo tipo pick-up.

No obstante, uno de los arrestados dijo desconocer las acusaciones en su contra, afirmando que se dedica a la cría de ganado y que es inocente de los señalamientos en su contra. Además, afirmó que "no existe" la banda de Juan "El Malón".

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Cabe recordar que el pasado 23 de julio se realizaron allanamientos en el sector de Las Peñitas en búsqueda de los imputados.

Por otro lado, Lanza detalló indicó que están en búsqueda de la tercera persona que forma parte de esta estructura.

Mientras tanto, los dos detenidos serán remitidos a los tribunales competentes para responder ante la justicia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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