Capturan a miembros de banda Juan "El Malón", acusados de asesinato en El Merendón

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional capturó a dos integrantes de la estructura Juan "El Malón", acusados por asesinato y otros delitos cometidos en la sierra de El Merendón en San Pedro Sula. Los detenidos son un hombre de 45 años y otro de 21 residentes de la aldea Las Peñitas, de los cuales uno de ellos es señalado como el cabecilla. Ambos fueron aprehendidos en el barrio Lempira.

"Formalmente se les imputa de tres líneas de investigación: por el delito de asesinato, desplazamiento forzado y delitos ambientales", informó ante medios de comunicación el comisionado Eduardo Enrique Lanza. Seguidamente, señaló que los delitos contra el medio ambiente datan desde el 2008. Durante el operativo se les decomisó a los sujetos indumentaria militar, cámaras de seguridad, motosierras, un camión lleno de madera y un vehículo tipo pick-up. No obstante, uno de los arrestados dijo desconocer las acusaciones en su contra, afirmando que se dedica a la cría de ganado y que es inocente de los señalamientos en su contra. Además, afirmó que "no existe" la banda de Juan "El Malón".