Asesinan a un hombre cuando se dirigía a su trabajo en la colonia Villa Nueva de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En horas tempranas de este jueves -30 de julio-, un desconocido le quitó la vida a un hombre en un tramo de gradas del sector 5 de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, capital del país.
El hecho se registró cuando el hombre se dirigía a su trabajo y fue atacado por un hombre desconocido.
De manera preliminar, se informó que el hombre fue asesinado a disparos. Su cuerpo quedó tendido en las gradas de la colonia.
La víctima fue identificada como Marcelo Alexis Hernández Mejía, de 40 años de edad, a quien conocían con el alias de "Chelo Caguama".
Agentes policiales acordonaron la escena para recabar evidencias, mientras equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico para trasladar el cuerpo a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia correspondiente.
Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil del crimen y la identidad del agresor, quien huyó del lugar con rumbo desconocido.