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Asesinan a un hombre cuando se dirigía a su trabajo en la colonia Villa Nueva de la capital

La víctima fue identificada como Marcelo Hernández, quien se dirigía a su trabajo cuando fue atacado por un desconocido; autoridades investigan el crimen

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 08:11
Asesinan a un hombre cuando se dirigía a su trabajo en la colonia Villa Nueva de la capital

Escena donde quedo el cuerpo sin vida de Marcelo Hernández.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En horas tempranas de este jueves -30 de julio-, un desconocido le quitó la vida a un hombre en un tramo de gradas del sector 5 de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, capital del país.

El hecho se registró cuando el hombre se dirigía a su trabajo y fue atacado por un hombre desconocido.

De manera preliminar, se informó que el hombre fue asesinado a disparos. Su cuerpo quedó tendido en las gradas de la colonia.

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La víctima fue identificada como Marcelo Alexis Hernández Mejía, de 40 años de edad, a quien conocían con el alias de "Chelo Caguama".

Asesinan a un hombre cuando se dirigía a su trabajo en la colonia Villa Nueva de la capital
(Foto: EL HERALDO)

Agentes policiales acordonaron la escena para recabar evidencias, mientras equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico para trasladar el cuerpo a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil del crimen y la identidad del agresor, quien huyó del lugar con rumbo desconocido.


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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