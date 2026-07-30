Asesinan a un hombre cuando se dirigía a su trabajo en la colonia Villa Nueva de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En horas tempranas de este jueves -30 de julio-, un desconocido le quitó la vida a un hombre en un tramo de gradas del sector 5 de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, capital del país.

El hecho se registró cuando el hombre se dirigía a su trabajo y fue atacado por un hombre desconocido.

De manera preliminar, se informó que el hombre fue asesinado a disparos. Su cuerpo quedó tendido en las gradas de la colonia.