Juntas de Agua piden una nueva represa para enfrentar la crisis hídrica

Tegucigalpa, Honduras- Las Juntas de Agua del Distrito Central solicitaron al Congreso Nacional (CN) gestionar los recursos para financiar la construcción de una nueva represa que permita enfrentar la crisis de abastecimiento de agua potable en la capital. El presidente de las Juntas de Agua, Manuel Amador, informó que la petición fue presentada ante el presidente del CN, Tomás Zambrano, con el objetivo de impulsar la construcción de la represa El Hombre, un proyecto que, según dijo, permitiría aumentar significativamente la disponibilidad del recurso hídrico. "No podemos continuar en esta situación, con estos racionamientos tan severos. Sabemos que la AMDC no tiene la capacidad técnica, administrativa ni financiera para llevar a cabo una obra de esa envergadura como sería la represa de El Hombre", expresó.

Destacó que "de construirse, estaría generando alrededor de 70 millones de metros cúbicos y esa sería la solución definitiva a esta escasez de agua que tenemos". Amador también señaló que, debido a la magnitud del proyecto, es necesario que el Estado garantice el financiamiento para iniciar su ejecución, ya que la construcción de una represa de estas dimensiones tomaría entre cuatro y cinco años. "Por eso acudimos al Congreso, para que se pudieran sentar los fondos y las bases para la construcción de esa represa. Sabemos que no se va a construir de la noche a la mañana, pero si se empieza ahora, dentro de cuatro o cinco años tendríamos una solución definitiva a este problema que año con año se va agudizando más", afirmó.

Déficit de agua y embalses en niveles críticos

El dirigente indicó que el crecimiento de la población capitalina ha superado la capacidad de las dos represas que actualmente abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela (Los Laureles y La Concepción). Según explicó, el Distrito Central enfrenta un déficit cercano a los 100 millones de metros cúbicos de agua, situación que impide ampliar la cobertura del servicio hacia unas 200 colonias que aún no están conectadas a la red de distribución. Los datos más recientes muestran que la represa Los Laureles se encuentra al 40% de su capacidad, mientras que La Concepción apenas alcanza el 32%, ambas catalogadas en un nivel de riesgo hídrico alto. Ante este escenario, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) mantiene vigente la declaratoria de emergencia hídrica y continúa exhortando a la población a hacer un uso racional del agua.

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