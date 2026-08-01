Matan a balazos a un hombre en colonia Hato de Enmedio

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos a altas horas de la noche del viernes en el sector 5 de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, un hecho violento registrado en plena vía pública. La víctima fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes le ordenaron tirarse al suelo y posteriormente le dispararon en la cabeza en varias ocasiones. El cuerpo quedó tendido frente a un portón, mientras los atacantes huyeron del lugar con rumbo desconocido.

En la escena del crimen, agentes policiales encontraron al menos cinco casquillos de arma de fuego, los cuales serán incorporados a las investigaciones para tratar de identificar a los responsables del homicidio.