Matan a balazos a un hombre en colonia Hato de Enmedio

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos a altas horas de la noche del viernes en el sector 5 de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, un hecho violento registrado en plena vía pública.
La víctima fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes le ordenaron tirarse al suelo y posteriormente le dispararon en la cabeza en varias ocasiones. El cuerpo quedó tendido frente a un portón, mientras los atacantes huyeron del lugar con rumbo desconocido.
En la escena del crimen, agentes policiales encontraron al menos cinco casquillos de arma de fuego, los cuales serán incorporados a las investigaciones para tratar de identificar a los responsables del homicidio.
Vecinos de la zona manifestaron que no conocían al fallecido, quien hasta el momento no ha sido identificado pues no portaba documentos personales, por lo que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.
Debido a la violencia de la escena, algunas personas cubrieron el cuerpo con un plástico negro mientras esperaban la llegada de las autoridades.
Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar el reconocimiento legal del cadáver y recabar indicios que permitan esclarecer el crimen.