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Matan a balazos a un hombre en colonia Hato de Enmedio

Según vecinos, los atacantes le ordenaron a la víctima tirarse al suelo y luego le dispararon en la cabeza en al menos cinco ocasiones hasta confirmar su muerte

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 10:57
Matan a balazos a un hombre en colonia Hato de Enmedio

El cuerpo de la víctima fue cubierto con un plástico negro por vecinos del lugar.

Foto cortesía: Redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos a altas horas de la noche del viernes en el sector 5 de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, un hecho violento registrado en plena vía pública.

La víctima fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes le ordenaron tirarse al suelo y posteriormente le dispararon en la cabeza en varias ocasiones. El cuerpo quedó tendido frente a un portón, mientras los atacantes huyeron del lugar con rumbo desconocido.

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En la escena fueron encontrados al menos cinco casquillos de bala.

En la escena fueron encontrados al menos cinco casquillos de bala.

 (Yeny Waleska Sarmiento Ramos)

En la escena del crimen, agentes policiales encontraron al menos cinco casquillos de arma de fuego, los cuales serán incorporados a las investigaciones para tratar de identificar a los responsables del homicidio.

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Vecinos de la zona manifestaron que no conocían al fallecido, quien hasta el momento no ha sido identificado pues no portaba documentos personales, por lo que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Debido a la violencia de la escena, algunas personas cubrieron el cuerpo con un plástico negro mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para realizar el reconocimiento legal del cadáver y recabar indicios que permitan esclarecer el crimen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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