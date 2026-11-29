Nashville, Estados Unidos.- El FC Cincinnati, noveno y peor clasificado del Este, eliminó este sábado al Nashville SC, campeón del Supporters' Shield y club donde militan los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta, tras ganar por 1-0 en el segundo partido de su serie de primera ronda de los 'playoffs' de la MLS, para pasar a las semifinales de la Conferencia Este.

Cincinnati ya había dado la sorpresa en el primer duelo, al ganar por 1-0 en el campo del Nashville. Este sábado, con el partido sin goles, Samuel Gidi decidió en el minuto 88. Gidi apareció en el área, recibió un pase del brasileño Evander y marcó con su primer toque.