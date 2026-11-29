Coruña, España.- El Barcelona está enfrentando al Deportivo en la jornada 14 de la Liga de España.
RESULTADO ACTUALIZADO: DEPORTIVO 1-2 BARCELONA
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Alineaciones confirmadas
DEPORTIVO: Leo Román; Altimira, Loureiro, Giménez; Mella, Amatucci, Casadó, Yeremay, Quagliata; Nsongo y Aubameyang.
BARCELONA: Joan García, Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Gordon y Raphinha.
Previa del partido
Hora y dónde ver el partido
Hora: 9:15 AM.
Transmite: Sky Sports.