Madrid, España.- ¡Sorpresota en LaLiga! El Alavés dio el golpe en el Santiago Bernabéu y derrotó 2-1 al Real Madrid en la jornada 14 del campeonato español.
Con anotaciones de Toni Martínez y Ángel Pérez, el conjunto visitante se llevó tres puntos de oro que le permiten escalar hasta la octava posición. Los merengues, por su parte, sufrieron un duro tropiezo que les costó el segundo lugar de la clasificación.
El Atlético de Madrid aprovechó la caída de su vecino tras vencer al Elche y ahora ocupa la segunda posición con 34 puntos. El Real Madrid quedó tercero con 33 unidades.
El gran beneficiado fue el Barcelona, que sin jugar este sábado se mantiene como líder con 36 puntos y un partido menos que sus perseguidores.
Los dirigidos por Hansi Flick enfrentarán este domingo al Deportivo La Coruña. Una victoria les permitiría ampliar su ventaja a cinco puntos sobre el Atlético de Madrid y seis sobre el Real Madrid, que dirige José Mourinho.
Tabla de posiciones
Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de España.