Madrid, España.- ¡Sorpresota en LaLiga! El Alavés dio el golpe en el Santiago Bernabéu y derrotó 2-1 al Real Madrid en la jornada 14 del campeonato español.

Con anotaciones de Toni Martínez y Ángel Pérez, el conjunto visitante se llevó tres puntos de oro que le permiten escalar hasta la octava posición. Los merengues, por su parte, sufrieron un duro tropiezo que les costó el segundo lugar de la clasificación.