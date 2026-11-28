Madrid, España.- Enorme sorpresa se dio en la cancha del estadio Santiago Bernabéu ya que el Real Madrid perdió 1-2 ante el Alavés por la jornada 14 de LaLiga.
FINALIZÓ EL PARTIDO
Min. 86 - Penal para el Real Madrid, falta contra Bellingham pero el árbitro va al VAR, se retracta, lo anula y expulsa al inglés
Min. 69 - Gooool del Real Madrid goooooooool de Mbappé para acortar la ventaja ante el Alavés
Min. 60 - Goooooool del Alavés gooooool de Ángel Pérez tras un saque de mano, Mariano se la sirve para que entre al área y se saque al portero Courtois y la mande a guardar
Min. 49 - Gol del Alavés pero Abde Rebbach se había quedado en fuera de juego en el inicio de la jugada y se anula.
Min. 45 - Amonestado Mourinho luego de fuertes reclamos, lo advierten y no se detuvo.
Min. 34 - Se salva el Alavés, centro desde la izquierda para Bellingham que se levantó para intentar marcar de pierna derecha y el balón se fue apenas arriba
Min. 22 - Se dio la sorpresa tras un error del defensor Huijsen que aprovechó Toni Martínez, la defensa despeja y Mariano vuelve a marcar pero ya había sido gol
Arda Güler ocupará la sala de máquinas del Real Madrid junto al francés Aurélien Tchouaméni frente al Alavés, con Bernardo Silva en el banquillo y Brahim Díaz en el extremo derecho en detrimento de Yan Diomande, mientras que José Mourinho recuperará a Ibrahima Konaté y a Dean Huijsen para el centro de la defensa.
El técnico portugués dará continuidad a una de las variantes tácticas que introdujo frente al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones. El desplazamiento de Güler hacia posiciones más centradas dio fluidez al juego del Real Madrid, que en la segunda parte fue una solución para mejorar la circulación del balón. Además, dará minutos a Brahim y descanso a Diomande.
Las otras dos novedades respecto al choque frente al PSV Eindhoven estarán en el centro de la defensa, donde Konaté y Huijsen sustituirán a Éder Militao y a Antonio Rüdiger, respectivamente. Mourinho ya recurrió a ambos en el descanso del choque europeo y apostará de nuevo por la pareja de centrales que completó la segunda parte frente al conjunto neerlandés.
La alineación completa del Real Madrid es la formada por: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.
Por su parte, el entrenador del Alavés Quique Sánchez Flores presentará una novedad en su once respecto al choque que ganó su equipo 3-1 al Deportivo la pasada jornada: sale de la alineación Lucas Boyé y entra Mariano Díaz, que se reencontrará con el que un día fue su público.
El once del Alavés es el formamdo por: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny Otto; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez; Toni Martínez y Mariano.