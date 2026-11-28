Madrid, España .- Enorme sorpresa se dio en la cancha del estadio Santiago Bernabéu ya que el Real Madrid perdió 1-2 ante el Alavés por la jornada 14 de LaLiga.

FINALIZÓ EL PARTIDO

Min. 86 - Penal para el Real Madrid, falta contra Bellingham pero el árbitro va al VAR, se retracta, lo anula y expulsa al inglés

Min. 69 - Gooool del Real Madrid goooooooool de Mbappé para acortar la ventaja ante el Alavés

Min. 60 - Goooooool del Alavés gooooool de Ángel Pérez tras un saque de mano, Mariano se la sirve para que entre al área y se saque al portero Courtois y la mande a guardar

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Min. 49 - Gol del Alavés pero Abde Rebbach se había quedado en fuera de juego en el inicio de la jugada y se anula.

Min. 45 - Amonestado Mourinho luego de fuertes reclamos, lo advierten y no se detuvo.

Min. 34 - Se salva el Alavés, centro desde la izquierda para Bellingham que se levantó para intentar marcar de pierna derecha y el balón se fue apenas arriba

Min. 22 - Se dio la sorpresa tras un error del defensor Huijsen que aprovechó Toni Martínez, la defensa despeja y Mariano vuelve a marcar pero ya había sido gol