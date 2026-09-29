Alejandro Sanz ya tiene su "Mamma Mia!": llega "El alma al aire", un musical con sabor a Cádiz

Madrid, España.- Alejandro Sanz es uno de los iconos de la música española, sus canciones forman parte de la banda sonora de diferentes generaciones, y como sucedió con Abba y Mamma Mia! o con Tina Turner y 'Tina', que se hiciera una historia con ellas era solo cuestión de tiempo; 'El alma al aire' es la prueba. El musical tardó cuatro años en gestarse y lo ha puesto en marcha Stage Entertainment, la productora de 'El Rey León' y 'Aladdín', que de manera habitual trae a España éxitos de Broadway, pero en esta ocasión se arriesga con una historia original, en la que el autor de 'Corazón partío' solo puso dos condiciones: que la historia tuviera lugar en el sur de España y que no tuviera que ver con su vida.

"Es un orgullo tremendo estar aquí", comentan a EFE este martes al unísono Pepe Nufrio y Amanda Digón los dos protagonistas del musical que creen que va a marcar un antes y un después, y que tienen como objetivo "ser capaces de hacer que la gente conecte con las canciones desde otro lugar, porque ahora sirven para contar una historia", gracias al trabajo de dramaturgia de Álvaro Tato. "Las canciones están vinculadas a la trama, tienen arreglos diferentes a las originales y adquieren otra dimensión. El público las va a redescubrir", afirma Nufrio; son temas cantados a dúo o a coro con la compañía en pleno y los fans del cantante no se sentirán decepcionados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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El actor confiesa que siente una gran "responsabilidad" al poner en su boca las letras de Alejandro Sanz, aunque reconoce que sobre el escenario no lo piensa mucho. "La esencia de Alejandro está", asegura el actor, quien añade que los espectadores encontrarán al escucharlas momentos cercanos a sus recuerdos, pero también comprobarán que pueden tener diferente significado.