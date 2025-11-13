  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

"Palmeras en el jardín" le da a Alejandro Sanz el Latin Grammy a grabación del año

Alejandro Sanz dio la sorpresa de la noche en la 26ª edición de los Latin Grammy al ganar el premio a grabación del año por "Palmeras en el jardín"

  • 13 de noviembre de 2025 a las 22:50
Palmeras en el jardín le da a Alejandro Sanz el Latin Grammy a grabación del año

El cantante español Alejandro Sanz se alzó con el Latin Grammy a grabación del año por "Palmeras en el jardín".

 Foto: Agencia EFE

Las Vegas, Estados Unidos.- El cantante español Alejandro Sanz dio la sorpresa al ganar el premio a grabación del año por el tema 'Palmeras en el jardín', durante la 26ª edición de los Latin Grammy que se realizan en Las Vegas.

Al recibir el premio, Sanz destacó que este proyecto había sido su regreso sentido a la música. "La música ha sido mi vida así que después de tantos años me he enamorado de la misma", apuntó.

"Nunca olviden de donde vienen": Bad Bunny dedica su Latin Grammy a Puerto Rico

El madrileño derrotó a los favoritos de la noche como Bad Bunny, quien contaba con dos canciones nominadas en esta terna, así como a los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.

"Benito te lo he robado, perdona", dijo Sanz a la superestrella puertorriqueña, quien partía como el favorito de la noche, mientras sostenía el gramófono dorado en la mano.

¿Quiénes ganaron los Latin Grammy 2025? Lista completa

'Palmeras en el jardín' forma parte del álbum '¿Y ahora qué?', que Sanz lanzó en mayo y que es un proyecto personal que llegó cuatro años después de su último disco, tras atravesar cambios profesionales, como el cambio de discográfica, y vivencias personales, incluyendo una ruptura amorosa de carácter público.

Además de este premio, el español también se alzó con el Latin Grammy a mejor álbum pop contemporáneo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias