"Nunca olviden de donde vienen": Bad Bunny dedica su Latin Grammy a Puerto Rico

Las Vegas, Estados Unidos- Bad Bunny dedicó su premio a la comunidad latinoamericana, especialmente a su natal Puerto Rico, a quienes invitó a nunca olvidar sus orígenes mientras recogía el esperado Latin Grammy a álbum del año por su proyecto 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. "Este premio se lo quiero dedicar a todos los niños y los jóvenes de Latinoamérica, y especialmente a los de Puerto Rico. Nunca paren de soñar y de ser ustedes. No importa de dónde venga, nunca olvide de dónde viene, pero sin olvidar para dónde va", dijo el artista en su discurso de agradecimiento.

Y agregó: "Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra. Nosotros escogemos la música, los sobrinos escogieron la música, Los Pleneros de la Cresta escogieron la música". Bad Bunny también quiso acordarse de su familia, a los que ama tanto como ama la música. "Amo lo que hago, amo juntarme con personas apasionadas y hacer lo que más disfruto", indicó. "Gracias a todas las personas que trabajaron en este álbum, son muchos y los llevo todo en mi corazón y estoy agradecido de la aportación, porque creo que este álbum no hubiera sido lo mismo sin la aportación de cada una de esas personas que entregaron un pedazo de sentimiento y de alma en este trabajo. Amen lo más que puedan", dijo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.