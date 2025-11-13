Christian Nodal le gana a su suegro Pepe Aguilar en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera"

Las Vegas, Estados Unidos.- Aunque son familia y han dicho llevarse muy bien, esta noche Christian Nodal y su suegro, Pepe Aguilar, fueron rivales en la ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2025.

Los cantantes de regional mexicano competían en la categoría "Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi".

Finalmente, fue Nodal, con su álbu "¿Quién + como yo", el que se impuso como ganador.

En un video difundido por la cuenta "Chamonic" en Instagram, se observa un clip en el que Nodal estaba sentado junto a Pepe y junto a su esposa, Ángela Aguilar. Al momento de ser anunciado como ganador, ella se pone de pie y lo abraza muy contenta por su logro.

De inmediato, entre los usuarios de redes sociales comenzaron a surgir varias teorías que insinuaban que había rivalidad entre Nodal y su suegro a causa del premio, pero lo cierto es que desde que Ángela y Christian contrajeron matrimonio en mayo de 2024, han demostrado tener una relación muy amena y cercana.