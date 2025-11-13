  1. Inicio
Christian Nodal le gana a su suegro Pepe Aguilar en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera"

Antes de que se conociera quién era el ganador en esta categoría, Pepe Aguilar fue entrevista sobre qué pensaría si Nodal ganaba y su respuesta sorprendió

  • 13 de noviembre de 2025 a las 21:17
El cantante mexicano Christian Nodal celebra luego de ganar el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera este jueves, en Las Vegas. Por otro lado, una fotografía de su suegro, Pepe Aguilar durante su presentación en la misma premiación.

Fotos: E

Las Vegas, Estados Unidos.- Aunque son familia y han dicho llevarse muy bien, esta noche Christian Nodal y su suegro, Pepe Aguilar, fueron rivales en la ceremonia de entrega de los Latin Grammy 2025.

Los cantantes de regional mexicano competían en la categoría "Mejor Álbum de Música Ranchera, Mariachi".

Finalmente, fue Nodal, con su álbu "¿Quién + como yo", el que se impuso como ganador.

En un video difundido por la cuenta "Chamonic" en Instagram, se observa un clip en el que Nodal estaba sentado junto a Pepe y junto a su esposa, Ángela Aguilar. Al momento de ser anunciado como ganador, ella se pone de pie y lo abraza muy contenta por su logro.

De inmediato, entre los usuarios de redes sociales comenzaron a surgir varias teorías que insinuaban que había rivalidad entre Nodal y su suegro a causa del premio, pero lo cierto es que desde que Ángela y Christian contrajeron matrimonio en mayo de 2024, han demostrado tener una relación muy amena y cercana.

Además, esta misma noche, durante la gala preliminar, Pepe acabó con los rumores: “Yo a mi yerno lo quiero muchísimo, la verdad es un tipazo”, dijo para los micrófonos de Univisión en entrevista con Jomari Goyso y Migbelis Castellanos. Y agregó: “Sinceramente, me ha ganado y nos ha ganado a toda la familia”.

“Es un ser muy cariñoso, muy lindo, muy respetuoso y ojalá, ojalá que se lo gane, yo ya tengo muchos. Me daría mucho (gusto), te lo juro por mis padres que están en el cielo, y se queda en la familia”, añadió Pepe ante la posibilidad de que su yerno ganara el premio.

¿Ignoró a Ángela Aguilar?

Pero lo más polémico no fue que Nodal y su suegro compitieran en la misma categoría de premios, sino que al momento de dar su discurso tras recibir el galardón, él no mencionó a su esposa, con quien planea casarse muy pronto en una ceremonia religiosa.

"Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo, con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, expresó el cantante, sin darle un espacio en sus palabras de gratitud a la cantante de 22 años.

