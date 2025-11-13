  1. Inicio
Los Latin Grammy, entre homenajes, ganadores y una alfombra roja deslucida

Con un homenaje al cantante español Raphael, el primer Latin Grammy de Aitana y un despliegue de estrellas, la alfombra roja fue el punto de menos brillo de los premios más importantes de la música en español

  • 13 de noviembre de 2025 a las 20:30
La cantante española Aitana desfiló con un diseño de dos piezas en blanco y encaje. Esta fue la noche de la artista, que ganó su primer Latin Grammy en la categoría a Mejor diseño de empaque por su cuarto álbum de estudio "Cuarto azul".

 Foto: EFE
La cantautora puertorriqueña Kany García.

 Foto: EFE
El cantante español Kiki Morente.

 Foto: EFE
La actriz venezolana Rosanna Zanetti.

 Foto: EFE
El dúo pop mexicano Jesse & Joy.

 Foto: EFE
El cantante puertorriqueño Victor Manuelle.

 Foto: EFE
La cantante venezolana-estadounidense Elena Rose.

 Foto: EFE
La cantante y compositora española Silvia Pérez Cruz.

 Foto: EFE
El cantante y compositor Iván Cornejo.

 Foto: EFE
La artista española Mar Solís.

 Foto: EFE
La artista mexicano-cubana Alisun.

 Foto: EFE
La cantante y compositora chilena Myriam Hernández.

 Foto: EFE
La cantante española Rozalen.

 Foto: EFE
La intérprete Ángeles Toledano.

 Foto: EFE
