¡Segunda aparición! Ángela Aguilar y Nodal se lucen en la alfombra de los Latin Grammy

Tras posar juntos en el homenaje a Raphael, Ángela Aguilar y Christian Nodal repitieron la fórmula en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, desatando comentarios

  • 13 de noviembre de 2025 a las 19:44
Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a acaparar miradas al desfilar este jueves por la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, marcando su segunda aparición pública consecutiva en el marco de estos premios.

 Fotos: Univisión.
Tras haber sido fotografiados la noche anterior durante el homenaje a Raphael como Persona del Año, la pareja reafirmó su presencia como una de las más comentadas y observadas del evento.
Para su recorrido por la alfombra, Ángela portó un impactante vestido dorado, de seda fluida y escote halter, que se extendía en una larga cola.
El diseño resaltaba su figura y aportaba un aire de elegancia vibrante, combinando con su look de maquillaje suave y cabello suelto en ondas naturales.
A su lado, Nodal apostó por un estilo sobrio y refinado: un traje gris de corte clásico, acompañado de camisa y chaleco negros, así como gafas oscuras que añadieron un toque distintivo a su estilo.
Ambos posaron cercanos y sonrientes, con gestos cómplices que rápidamente llamaron la atención de los fotógrafos y asistentes.
Como suele ocurrir cada vez que aparecen juntos en un evento de alto perfil, su presencia no pasó desapercibida y generó conversación inmediata en redes sociales.
La historia entre ambos, combinada con la fuerza de sus estilos personales, los convirtió una vez más en una de las parejas más seguidas y comentadas de la noche.
Minutos más tarde, la gala musical dio inicio y Nodal dejó su vestimenta formal para colocarse el sobrero y ofrecer una interpretación de regional mexicano en vivo.
Finalmente, ¿acertaron con sus looks en la alfombra roja de los premios? El termómetro indica que sí.
