¡Segunda aparición! Ángela Aguilar y Nodal se lucen en la alfombra de los Latin Grammy

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a acaparar miradas al desfilar este jueves por la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, marcando su segunda aparición pública consecutiva en el marco de estos premios.
Tras haber sido fotografiados la noche anterior durante el homenaje a Raphael como Persona del Año, la pareja reafirmó su presencia como una de las más comentadas y observadas del evento.
Para su recorrido por la alfombra, Ángela portó un impactante vestido dorado, de seda fluida y escote halter, que se extendía en una larga cola.
El diseño resaltaba su figura y aportaba un aire de elegancia vibrante, combinando con su look de maquillaje suave y cabello suelto en ondas naturales.
A su lado, Nodal apostó por un estilo sobrio y refinado: un traje gris de corte clásico, acompañado de camisa y chaleco negros, así como gafas oscuras que añadieron un toque distintivo a su estilo.
Ambos posaron cercanos y sonrientes, con gestos cómplices que rápidamente llamaron la atención de los fotógrafos y asistentes.
Como suele ocurrir cada vez que aparecen juntos en un evento de alto perfil, su presencia no pasó desapercibida y generó conversación inmediata en redes sociales.
La historia entre ambos, combinada con la fuerza de sus estilos personales, los convirtió una vez más en una de las parejas más seguidas y comentadas de la noche.
Minutos más tarde, la gala musical dio inicio y Nodal dejó su vestimenta formal para colocarse el sobrero y ofrecer una interpretación de regional mexicano en vivo.
Finalmente, ¿acertaron con sus looks en la alfombra roja de los premios? El termómetro indica que sí.