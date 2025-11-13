  1. Inicio
De Maluma a Elena Rose y Nodal: Las actuaciones en vivo de los Latin Grammy 2025

Desde referentes del regional mexicano hasta figuras de la música urbana y otros íconos del romanticismo, grandes artistas brillaron sobre el escenario de los Latin Grammy

  • 13 de noviembre de 2025 a las 20:31
El colombiano Maluma y la Venezolana Elena Rose subieron al escenario de los Latin Grammy este jueves, cada uno marcando su estilo en la música urbana que ha redefinido la industria global.

 Fotos: Univisión.
El cantante y compositor estadounidense DannyLux hizo su debut en estos premios.

 Foto: Univisión.
Kakalo se presentó como una de las nuevas fuerzas del regional mexicano.

 Foto: Univisión.
A ello se sumó un joven Iván Cornejo, que se apropió del escenario con su escencia mexicana.

 Foto: Univisión.
Rauw Alejandro llevó su "Cosa nuestra" a la gala que cada año rinde honor a las raíces latinas.

 Foto: EFE.
Los chicos de Grupo Frontera avivaron el ambiente del show con una actuación en vivo a todo volumen.

 Foto: Univisión.
Luego de desfilar por la alfombra roja, Nodal impuso su sello "Forajido" en la ceremonia de los Latin Grammy.

 Foto: Univisión.
Gloria Estefan revivió la salsa en una movida interpretación, a la que también se sumó Nathy Peluso.

 Foto: Univisión.
Pepe Aguilar, quien ya había rendido homenaje a Raphael la noche anterior, volvió a apoderarse de la gala hoy jueves.

 Foto: Univisión.
Alejandro Sanz trajo su "Corazón partío" a Las Vegas.

 Foto: Univisión.
Tras ganar su primer gramófono, la española Aitana elevó el romanticismo de la jornada.

 Foto: Univisión.
Uno de los más comentados de la noche, desde su paso por la alfombra hasta su actuación cargada de voz y baile, fue el escultural Maluma.

 Foto: Univisión.
