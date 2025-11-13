De Maluma a Elena Rose y Nodal: Las actuaciones en vivo de los Latin Grammy 2025

El colombiano Maluma y la Venezolana Elena Rose subieron al escenario de los Latin Grammy este jueves, cada uno marcando su estilo en la música urbana que ha redefinido la industria global.
El cantante y compositor estadounidense DannyLux hizo su debut en estos premios.
Kakalo se presentó como una de las nuevas fuerzas del regional mexicano.
A ello se sumó un joven Iván Cornejo, que se apropió del escenario con su escencia mexicana.
Rauw Alejandro llevó su "Cosa nuestra" a la gala que cada año rinde honor a las raíces latinas.
Los chicos de Grupo Frontera avivaron el ambiente del show con una actuación en vivo a todo volumen.
Luego de desfilar por la alfombra roja, Nodal impuso su sello "Forajido" en la ceremonia de los Latin Grammy.
Gloria Estefan revivió la salsa en una movida interpretación, a la que también se sumó Nathy Peluso.
Pepe Aguilar, quien ya había rendido homenaje a Raphael la noche anterior, volvió a apoderarse de la gala hoy jueves.
Alejandro Sanz trajo su "Corazón partío" a Las Vegas.
Tras ganar su primer gramófono, la española Aitana elevó el romanticismo de la jornada.
Uno de los más comentados de la noche, desde su paso por la alfombra hasta su actuación cargada de voz y baile, fue el escultural Maluma.