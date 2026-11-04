¿Para qué sirven y cómo son las cámaras que portarán los policías en sus chalecos?

¿Cómo son las cámaras que utilizarán los policías en los operativos contra las estructuras criminales y para qué sirven? Aquí los detalles de las nuevas disposiciones que buscan combatir a las maras y pandillas.
Los policías hondureños comenzarán a portar cámaras en sus uniformes como parte de las nuevas medidas de seguridad. Pero ¿por qué se utilizarán estos dispositivos y qué permitirán registrar?
Las cámaras corporales permitirán grabar los procedimientos policiales y documentar las actuaciones de los agentes durante el cumplimiento de sus funciones.
Los dispositivos estarán instalados en la parte frontal de los chalecos antibalas de los policías y serán utilizados en acciones contra grupos criminales declarados terroristas.
"La cámara corporal [...] va a permitir que, en caso de supervisar las operaciones de manera remota", se pueda revisar el desarrollo de los procedimientos, explicó el comisionado de Policía Lenín Pineda Bocanegra.
En caso de presentarse una denuncia administrativa o penal, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didapol) o el Ministerio Público podrán requerir las grabaciones para esclarecer lo ocurrido.
A través de los videos se podrán determinar responsabilidades cuando corresponda. Además, las imágenes podrían exonerar de señalamientos a los funcionarios policiales si demuestran que no cometieron ninguna irregularidad.
El comisionado señaló que las cámaras serán utilizadas por los equipos de fuerzas especiales encargados de ejecutar allanamientos y operaciones contra el crimen organizado.
Además de las cámaras corporales, los agentes estarán obligados a portar casco balístico, chaleco antibalas, arma principal y secundaria, es decir, pistola y fusil.
La Ley Especial contra las Maras y Pandillas, que contempla el endurecimiento de las penas, ya fue publicada en el diario oficial La Gaceta. Tras su entrada en vigor, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo: "Se les acabó la fiesta a los delincuentes en Honduras".