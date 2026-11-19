España.- Un centenar de seguidores han podido saludar y ver de cerca a la cantante española Rosalía junto al Convent dels Àngels del centro de la ciudad española de Barcelona, en un evento publicitario de zapatillas deportivas, en el que la artista regaló decenas de pares. Varios clubs de fans habían sido los encargados de reunir el grupo de afortunados, que había esperado pacientemente, a pesar del viento, la llegada de la estrella, quien apareció con el pelo recogido y ropa oscura e informal.

La cantante saludó a los fans y, subida en el camión de la marca, empezó a regalar el calzado entre gritos de "guapa" y "reina". Algunos, incluso le pedían su número de pie: "Rosi, ¡un 38!".

Junto a los fans previamente seleccionados se fue formando un nuevo grupo de curiosos y otros seguidores de la campaña que se han enterado de la cita por el boca oreja y las redes sociales. "¿Cómo que viene Rosalía?" es la pregunta que se ha extendido en la plaza, que también da al museo MACBA. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse