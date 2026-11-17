Nueva York, Estados Unidos.- Rosalía recibirá el premio Obra Maestra de la Década de la revista Variety por su álbum "Lux" , anunció este martes el medio especializado, encargado de organizar un año más la gala Hitmakers (creadores de éxitos).

Variety informó que la cantante catalana recibirá el premio Hitmakers Masterpiece of the Decade (Obra Maestra de la Década de los premios Hitmakers) por su "innovador álbum", trabajo por el que esta semana fue nominada a nueve premios Grammy.

En la gala, que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en Los Ángeles, la revista entregará su máximo galardón, el Hitmaker del Año, a RAYE.

La cantante británica lidera las nominaciones de los premios Grammy y compite con Rosalía en la categoría de Álbum del año.

También aspira a ese galardón Olivia Rodrigo a quien Variety reconocerá como la Compositora del año.

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La revista también premiará a Sienna Spiro como la voz visionaria y a Katseye como el Grupo del año.

Junto al reconocimiento a Rosalía, la revista anunció hoy que entregará a Hilary Duff el premio al Ícono generacional tras su regreso a la música y a Slayyyter el premio Artista revelación del año.

Según explicó la revista, se anunciarán muchos más en las próximas semanas.