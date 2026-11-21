Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de reducir progresivamente la dependencia de la ayuda humanitaria, Honduras figura entre los países priorizados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para desarrollar iniciativas de resiliencia y seguridad alimentaria. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) inició conversaciones con representantes estadounidenses para identificar oportunidades de cooperación que permitan fortalecer la producción nacional, mejorar la capacidad de respuesta ante los efectos climáticos y ampliar las oportunidades de desarrollo rural.

“Estos son esfuerzos compartidos porque tienen que participar varias instituciones de gobierno entre ellas: la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Desarrollo Económico”, explicó el subsecretario de Agricultura, Ricardo Peña. Las conversaciones se desarrollaron durante una mesa de alto nivel con representantes del USDA, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa y delegados de instituciones vinculadas al sector agroalimentario. El diálogo se concentró en el programa Alimentos para la Paz (Food for Peace), particularmente en las iniciativas de desarrollo y resiliencia, que buscan fortalecer las capacidades nacionales para producir alimentos y disminuir la necesidad de asistencia humanitaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La visita de una consejera agrícola regional y una funcionaria del USDA procedente de Washington, permitió conocer posibles mecanismos de apoyo", explicó Peña.