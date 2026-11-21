Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de reducir progresivamente la dependencia de la ayuda humanitaria, Honduras figura entre los países priorizados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para desarrollar iniciativas de resiliencia y seguridad alimentaria.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) inició conversaciones con representantes estadounidenses para identificar oportunidades de cooperación que permitan fortalecer la producción nacional, mejorar la capacidad de respuesta ante los efectos climáticos y ampliar las oportunidades de desarrollo rural.
“Estos son esfuerzos compartidos porque tienen que participar varias instituciones de gobierno entre ellas: la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Desarrollo Económico”, explicó el subsecretario de Agricultura, Ricardo Peña.
Las conversaciones se desarrollaron durante una mesa de alto nivel con representantes del USDA, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa y delegados de instituciones vinculadas al sector agroalimentario.
El diálogo se concentró en el programa Alimentos para la Paz (Food for Peace), particularmente en las iniciativas de desarrollo y resiliencia, que buscan fortalecer las capacidades nacionales para producir alimentos y disminuir la necesidad de asistencia humanitaria.
"La visita de una consejera agrícola regional y una funcionaria del USDA procedente de Washington, permitió conocer posibles mecanismos de apoyo", explicó Peña.
Las instituciones hondureñas expusieron sus prioridades y necesidades y con dicha información, el organismo estadounidense determinará cuándo podrán presentarse solicitudes para tener acceso a la cooperación.
La búsqueda de cooperación internacional coincide con la proyección del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) de destinar alrededor de 1,000 millones de lempiras en financiamiento durante 2026.
El presidente de BANADESA, Héctor Vidal Cerrato, informó que la institución prevé beneficiar a aproximadamente 4,500 productores mediante sus 31 agencias, distribuidas en 17 departamentos del país.
"Ampliar la producción agrícola requiere inversiones para enfrentar los desafíos climáticos y las condiciones del mercado" aseguró Cerrato.
Asimismo, vinculó el financiamiento productivo con las directrices del presidente de la República, Nasry Asfura, para aumentar la productividad nacional.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería continuará las gestiones con el USDA para definir las condiciones de acceso a los posibles programas de cooperación.
La siguiente etapa será conocer los requisitos y plazos de presentación de propuestas, por lo que se queda pendiente de la comunicación oficial.