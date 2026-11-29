Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo 29 de noviembre llega con una energía de pausa y reencuentro. Es un buen día para bajar el ritmo, reconectar con lo que de verdad te importa y dejar que la creatividad marque el paso.

Algunos signos vivirán momentos de inspiración y soledad provechosa, mientras que otros sentirán el impulso de acercarse a quienes los quieren.

Antes de lanzarte a organizar la semana que empieza, tómate un momento para leer lo que el horóscopo de hoy tiene preparado para tu signo.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril).- Llenarás tu tiempo libre con actividades creativas y muy estimulantes. Te vendrá bien contactar con tu interior y explorar lo más profundo de tu ser. El trabajo te devolverá a la realidad con distintas dosis de aburrimiento y rutina. Lo de siempre.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo).- Este último día de la semana te sentirás activo y vital. Te resultará interesante todo lo que suponga novedad en el plano humano. Te falta un poco de calidez en las relaciones sociales y debes ponerle remedio cuanto antes.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

GÉMINIS (21 de mayo - 21 de junio).- Sacarás partido a los momentos de soledad e introspección, en los que podrás encontrar inspiración y sentido a tu vida. Inicias un período repleto de emociones e ilusiones. Puede surgir un encuentro o un enamoramiento.

CÁNCER (22 de junio - 22 de julio).- Si te sientes algo triste, tendrás que salir cuanto antes de ese estado, porque la temporada que se avecina no es precisamente la más propicia para él. Aunque seas tímido, tenderás a abrirte más y a mejorar tus relaciones personales.

LEO (23 de julio - 22 de agosto).- La tranquilidad, los buenos sentimientos, el diálogo con todos los miembros de tu familia... Todo resultará ideal para disfrutar de un día pletórico rodeado de tus seres queridos, sin duda uno de los mejores del año.

VIRGO (23 de agosto - 21 de septiembre).- Jornada de gran creatividad en la que sorprenderás por tu inteligencia y tu intuición. Aprovecha para reforzar tus relaciones sociales, que han permanecido algo abandonadas en los últimos días. En el plano amoroso, mucha tranquilidad.

LIBRA (22 de septiembre - 22 de octubre).- Presta más atención y, sobre todo, sé respetuoso con las personas que tienes más cerca, porque alguien que te quiere de forma sincera y desinteresada puede estar al límite de su aguante y te lamentarás cuando ya no forme parte de tu vida.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre).- Intenta un acercamiento hacia tu pareja, ya que el momento es muy favorable para retomar la relación. Aunque no te entusiasme la idea de la reconciliación, debes recuperar, hasta donde puedas, la amistad que mantenían.

SAGITARIO (22 de noviembre - 22 de diciembre).- Disfrutarás de mayor libertad en tu relación de pareja. Si así lo han acordado, debes respetar las normas y seguir con tu vida. Puede ser un buen momento para hacer todo aquello que habías planeado en solitario: deporte, meditación, etc.

CAPRICORNIO (23 de diciembre - 21 de enero).- Es el momento de liberarte de toda servidumbre y centrarte en tu labor y, sobre todo, en el modelo de vida que quieres llevar en relación con tu trabajo. Comprobarás pronto si todos los esfuerzos realizados iban por el buen camino.

ACUARIO (22 de enero - 21 de febrero).- Necesitas desconectar del trabajo, hacerte invisible por un tiempo y esquivar problemas y conflictos. Si todo a tu alrededor te irrita, lo mejor es que empieces a planificar unas vacaciones. Mímate lo necesario para sentirte mejor por dentro y por fuera.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).- Te gustará hacer nuevas amistades y participar en nuevos círculos sociales. Te unirás a grupos con los que perseguir metas comunes. Puede surgir una relación amorosa o un romance con alguien de estas agrupaciones. Buen momento físico y mental.