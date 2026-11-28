Asunción, Paraguay.-Un juez de garantías paraguayo impuso este sábado la medida de prisión preventiva a quien fuera el ministro de Economía del expresidente Santiago Peña (2023-2026), Carlos Fernández Valdovinos, dentro de las investigaciones por el caso de Ueno bank.

Poco después de las 20:00 hora local (23.00 GMT), el juez de garantías Osmar Legal le impuso la medida de prisión preventiva a Fernández, que deberá cumplir en el Centro Nacional de Prevenidos, antiguamente conocido como cárcel de Tacumbú.

"También se resolvió el congelamiento de las cuentas (bancarias)" en respuesta al pedido de la Fiscalía, dijo Legal, para garantizar un eventual decomiso de los bienes de Fernández Valdovinos.

La Fiscalía de Paraguay había imputado al exministro la presunta comisión de los delitos de administración en provecho propio, lavado de activos, cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal.

Uno de los fiscales del equipo investigador Christian Benítez dijo a los periodistas que el Ministerio Público había pedido la prisión preventiva de Fernández, quien estuvo al frente de la cartera de Economía entre agosto de 2023 y marzo pasado.