FMI iniciará el martes 20 de octubre la sexta revisión del acuerdo con Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Gabinete Económico de Honduras y la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) inician el próximo martes 20 de octubre la sexta revisión del acuerdo 2023-2026. Así lo confirmó ayer a EL HERALDO el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos. Agregó que la misión del FMI, la que vendrá dirigida por Emilio Fernández Corugedo, estará en el país hasta el 2 de noviembre. El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, anunció que la misión técnica estará acompañada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Además, se unirá el representante residente del FMI en Honduras, Christian Henn.

Las autoridades hondureñas confían en la aprobación de la última revisión semestral del acuerdo, el que estuvo vigente del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2026.

Eso le permitirá acceder al último desembolso por alrededor de 120 millones de dólares, los que serán destinados para balanza de pago. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Avances

En el marco de las reuniones anuales del Grupo Banco Mundial y el FMI, las que se realizan en Bangkok, Tailandia, el presidente del BCH sostuvo una reunión con Kenji Okamura, subdirector gerente del Fondo Monetario.

En el encuentro conversaron sobre el programa del gobierno de Honduras en vísperas de la sexta revisión semestral del acuerdo. También destacaron la sostenibilidad de la disciplina fiscal y la ejecución de políticas macroeconómicas calibradas a pesar de los schocks externos que enfrenta Honduras por los altos precios del petróleo y por el impacto del fenómeno El Niño. Las partes valoraron la importancia del acompañamiento del FMI para que el gobierno de Honduras impulse las reformas estructurales.