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FMI iniciará el martes 20 de octubre la sexta revisión del acuerdo con Honduras

Honduras comenzará el martes 20 de octubre la sexta revisión del acuerdo económico con el FMI, en un proceso que se extenderá hasta el 2 de noviembre

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 00:00
FMI iniciará el martes 20 de octubre la sexta revisión del acuerdo con Honduras

El presidente del BCH se reunió en Bangkok con Kenji Okamura, subdirector gerente del FMI, en víspera de la sexta revisión.

 Foto: Cortesía BCH

Tegucigalpa, Honduras.- El Gabinete Económico de Honduras y la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) inician el próximo martes 20 de octubre la sexta revisión del acuerdo 2023-2026.

Así lo confirmó ayer a EL HERALDO el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos. Agregó que la misión del FMI, la que vendrá dirigida por Emilio Fernández Corugedo, estará en el país hasta el 2 de noviembre.

El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, anunció que la misión técnica estará acompañada por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Además, se unirá el representante residente del FMI en Honduras, Christian Henn.

Las autoridades hondureñas confían en la aprobación de la última revisión semestral del acuerdo, el que estuvo vigente del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2026.

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Eso le permitirá acceder al último desembolso por alrededor de 120 millones de dólares, los que serán destinados para balanza de pago.

Avances

En el marco de las reuniones anuales del Grupo Banco Mundial y el FMI, las que se realizan en Bangkok, Tailandia, el presidente del BCH sostuvo una reunión con Kenji Okamura, subdirector gerente del Fondo Monetario.

En el encuentro conversaron sobre el programa del gobierno de Honduras en vísperas de la sexta revisión semestral del acuerdo.

También destacaron la sostenibilidad de la disciplina fiscal y la ejecución de políticas macroeconómicas calibradas a pesar de los schocks externos que enfrenta Honduras por los altos precios del petróleo y por el impacto del fenómeno El Niño. Las partes valoraron la importancia del acompañamiento del FMI para que el gobierno de Honduras impulse las reformas estructurales.

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Uno de los temas claves de la sexta revisión será el programa de rescate del sector eléctrico y de la ENEE y, sobre todo, el alcance de la Ley de Justicia Energética. También se abordará el presupuesto general de la República 2026.

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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