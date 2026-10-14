  1. Inicio
  2. · Economía

Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este jueves 15 de octubre

La cotización del dólar registra un aumento en sus precios de compra y venta este jueves 15 de octubre de 2026, según los datos del Banco Central de Honduras

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 18:08
Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este jueves 15 de octubre

Conozca el precio de compra y venta del dólar para este jueves 15 de octubre en Honduras.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró un incremento este jueves 15 de octubre de 2026 frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8943 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0288, según los datos oficiales disponibles.

En comparación con el miércoles 14 de octubre, cuando el tipo de cambio se situó en L26.8927 para la compra y L27.0272 para la venta, ambos valores aumentaron L0.0016.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra corresponde al valor de referencia al que las instituciones financieras adquieren dólares, mientras que la tasa de venta representa el precio al que ofrecen la divisa a quienes necesitan comprarla.

Consumo de carburantes genera L12,204 millones en impuestos en Honduras

Ambas cotizaciones permiten distinguir el valor de las operaciones de compra y venta de moneda extranjera en el mercado hondureño.

La evolución del dólar durante la semana

El comportamiento del tipo de cambio muestra variaciones entre las jornadas con datos oficiales disponibles. El lunes 12 de octubre, la compra se situó en L26.8883 y la venta en L27.0227.

El martes 13, ambas tasas subieron hasta L26.9020 para la compra y L27.0365 para la venta. Sin embargo, para el miércoles 14 retrocedieron a L26.8927 y L27.0272, respectivamente; aumentando L0.0016 este jueves 15 de octubre de 2026.

El BCH publica el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización sirve como referencia para las operaciones cambiarias y es relevante para las empresas que realizan importaciones y las familias que reciben remesas en dólares.

Inversión extranjera repunta, pero no llega capital nuevo a Honduras

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias