Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este miércoles 14 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró una disminución este miércoles 14 de octubre de 2026 frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
En esta jornada, la tasa se situó en L26.8927 para la compra y L27.0272 para la venta, según los datos oficiales disponibles.
En comparación con el martes 13 de octubre, cuando la compra se cotizó en L26.9020 y la venta en L27.0365, ambas tasas disminuyeron L0.0093. La variación representa una baja en el valor de la divisa estadounidense frente al lempira.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
Los precios de compra y venta representan dos operaciones distintas. La tasa de compra indica cuánto se paga por los dólares que una persona vende, mientras que la tasa de venta establece cuánto debe pagar quien necesita adquirir la divisa.
La diferencia entre ambas tasas es parte de las condiciones del mercado cambiario y de las operaciones realizadas por las instituciones financieras autorizadas.
La evolución del dólar durante la semana
El comportamiento del tipo de cambio muestra variaciones entre las jornadas con datos oficiales disponibles. El lunes 12 de octubre, la compra se situó en L26.8883 y la venta en L27.0227.
El martes 13, ambas tasas subieron hasta L26.9020 para la compra y L27.0365 para la venta. Sin embargo, este miércoles retrocedieron a L26.8927 y L27.0272, respectivamente.
El BCH publica el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización sirve como referencia para las operaciones cambiarias y es relevante para las empresas que realizan importaciones y las familias que reciben remesas en dólares.