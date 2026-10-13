Dólar en Honduras: precio de compra y venta para este miércoles 14 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró una disminución este miércoles 14 de octubre de 2026 frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

En esta jornada, la tasa se situó en L26.8927 para la compra y L27.0272 para la venta, según los datos oficiales disponibles.

En comparación con el martes 13 de octubre, cuando la compra se cotizó en L26.9020 y la venta en L27.0365, ambas tasas disminuyeron L0.0093. La variación representa una baja en el valor de la divisa estadounidense frente al lempira.