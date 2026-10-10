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Hasta L 2.50 aumentarán los combustibles a partir del lunes 12 de octubre

La gasolina regular, el kerosene y el gas vehicular registrarán incrementos en Tegucigalpa y San Pedro Sula tras el feriado de la Semana Morazánica

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 11:31
Hasta L 2.50 aumentarán los combustibles a partir del lunes 12 de octubre

Los nuevos precios entrarán en vigencia a partir del lunes 12 de octubre.

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo ajuste en los combustibles entrará en vigor el lunes -12 de octubre- en Honduras, con incrementos de hasta L2.50 por galón, según la estructura de precios publicada este sábado por la Secretaría de Energía (SEN).

El kerosene será el producto con el mayor aumento en Tegucigalpa, donde subirá L2.50. En San Pedro Sula, el incremento será de L2.40 por galón.

La gasolina regular también registrará un alza a partir del lunes. En la capital, el ajuste será de L2.04, mientras que en San Pedro Sula llegará a L1.94 por galón.

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Por su parte, la gasolina súper aumentará L1.23 en Tegucigalpa y L1.13 en San Pedro Sula, de acuerdo con los datos anunciados por la Secretaría de Energía.

El gas licuado de petróleo (GLP) vehicular tendrá un incremento de L1.14 en ambas ciudades, lo que representa otro ajuste para los conductores que utilizan este combustible.

En contraste, el diésel mantendrá su precio en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya que la nueva estructura no contempla variaciones para este derivado del petróleo.

El GLP doméstico tampoco registrará aumentos en ninguna de las dos ciudades. Su precio permanecerá sin cambios a partir de la fecha establecida.

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse el lunes 12 de octubre, después del feriado de la Semana Morazánica.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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