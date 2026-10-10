Hasta L 2.50 aumentarán los combustibles a partir del lunes 12 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo ajuste en los combustibles entrará en vigor el lunes -12 de octubre- en Honduras, con incrementos de hasta L2.50 por galón, según la estructura de precios publicada este sábado por la Secretaría de Energía (SEN).

El kerosene será el producto con el mayor aumento en Tegucigalpa, donde subirá L2.50. En San Pedro Sula, el incremento será de L2.40 por galón.

La gasolina regular también registrará un alza a partir del lunes. En la capital, el ajuste será de L2.04, mientras que en San Pedro Sula llegará a L1.94 por galón.