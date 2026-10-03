Devaluación acumulada suma 1.95% en Honduras, menor que el 3.21% de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La depreciación del Tipo de Cambio de Referencia (TCR) del lempira respecto al dólar estadounidense se ha desacelerado este año en comparación con 2025.

De acuerdo con el Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (Sendi) del Banco Central de Honduras (BCH), del 1 de enero al 3 de octubre de 2026, el tipo de cambio ha variado de 26.3737 a 26.8901 lempiras por dólar. En valores porcentuales el deslizamiento es de 1.95 puntos y 51.64 centavos.

Ese resultado acumulado es mejor que el observado en igual periodo de 2025 cuando la devaluación ascendió a 81.69 centavos al pasar de 25.3800 a 26.1969 lempiras por dólar. En porcentajes la depreciación es de 3.21%.

La Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM), correspondiente a agosto 2026, indica que el TCR, que es equivalente al precio de compra de la divisa estadounidense, se devaluará en 2.46%, equivalente a 64.8793 centavos y cerrar en 27.0224 lempiras por dólar.

En 2025, de acuerdo con el Sendi del Banco Central de Honduras, el tipo de cambio se depreció 3.91% al pasar de 25.3800 a 26.3737 lempiras por dólar, equivalente a 99.37 centavos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Roberto Lagos, presidente del BCH, destaca la desaceleración del Tipo de Cambio de Referencia derivada de las medidas de política monetaria y cambiarias adoptadas en el transcurso de 2026.