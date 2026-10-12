Precio de la compra y venta del dólar para este martes 13 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró un incremento este martes 13 de octubre de 2026 frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9020 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0365, según los datos oficiales disponibles.

En comparación con el lunes 12 de octubre, cuando el tipo de cambio se situó en L26.8883 para la compra y L27.0227 para la venta, los valores aumentaron L0.0137 y L0.0138 respectivamente.