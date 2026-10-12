Precio de la compra y venta del dólar para este martes 13 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró un incremento este martes 13 de octubre de 2026 frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9020 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0365, según los datos oficiales disponibles.
En comparación con el lunes 12 de octubre, cuando el tipo de cambio se situó en L26.8883 para la compra y L27.0227 para la venta, los valores aumentaron L0.0137 y L0.0138 respectivamente.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra corresponde al valor de referencia al que las instituciones financieras adquieren dólares, mientras que la tasa de venta representa el precio al que ofrecen la divisa a quienes necesitan comprarla.
Ambas cotizaciones permiten distinguir el valor de las operaciones de compra y venta de moneda extranjera en el mercado hondureño.
La evolución del dólar durante la semana
El lunes 12 de octubre, el tipo de cambio de referencia se situó en L26.8883 para la compra y L27.0227 para la venta.
El BCH publica el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización sirve como referencia para las operaciones cambiarias y es relevante para las empresas que realizan importaciones y las familias que reciben remesas en dólares.