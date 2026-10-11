¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este lunes 12 de octubre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registrará una disminución este lunes 12 de octubre de 2026, en comparación con la última actualización disponible del martes 6 de octubre, cuando la tasa de compra se situó en L26.8920 y la de venta en L27.0265.
Para este lunes 12 de octubre de 2026, el precio del dólar en Honduras será de 26.8883 lempiras para la compra y de 27.0227 lempiras para la venta.
La variación representa una baja de 0.0037 lempiras en la compra y 0.0038 lempiras en la venta. Esto significa que ambas cotizaciones mostrarán una reducción respecto al registro anterior.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La tasa de compra representa el valor de referencia del dólar para las operaciones en las que se adquiere esta divisa, mientras que la tasa de venta corresponde al precio de referencia para venderla. Ambas cotizaciones son publicadas por el Banco Central de Honduras y sirven como referencia para las operaciones del mercado cambiario nacional.
La evolución del dólar durante la semana
Los registros disponibles del BCH muestran que el martes 6 de octubre la tasa de compra fue de L26.8920 y la de venta de L27.0265. El lunes 5 de octubre, los valores fueron de L26.8901 para la compra y L27.0246 para la venta.
Entre ambas fechas, la compra aumentó 0.0019 lempiras y la venta subió 0.0019 lempiras. Para el lunes 12 de octubre, las cifras proporcionadas reflejan una reducción frente al último registro disponible.
El comportamiento del tipo de cambio es relevante para empresas y ciudadanos que realizan operaciones en dólares, incluidas las importaciones y la recepción de remesas familiares. El BCH publica los registros oficiales que permiten dar seguimiento a las variaciones de la moneda estadounidense frente al lempira.