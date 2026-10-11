¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este lunes 12 de octubre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registrará una disminución este lunes 12 de octubre de 2026, en comparación con la última actualización disponible del martes 6 de octubre, cuando la tasa de compra se situó en L26.8920 y la de venta en L27.0265.

Para este lunes 12 de octubre de 2026, el precio del dólar en Honduras será de 26.8883 lempiras para la compra y de 27.0227 lempiras para la venta.

La variación representa una baja de 0.0037 lempiras en la compra y 0.0038 lempiras en la venta. Esto significa que ambas cotizaciones mostrarán una reducción respecto al registro anterior.