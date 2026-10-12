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Camilo Atala recibirá el Premio Iberoamericano ASICOM 2026 por su aporte empresarial

El empresario hondureño será distinguido en la Universidad de Oviedo, España, junto al investigador Carlos Alberto Scolari y al periodista Martín Caparrós

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 07:19
Camilo Atala recibirá el Premio Iberoamericano ASICOM 2026 por su aporte empresarial

El reconocimiento a Atala Faraj coloca a Honduras entre los países representados en la categoría Empresa de los premios de 2026.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El empresario hondureño Camilo Atala Faraj recibirá este martes 13 de octubre el Premio Iberoamericano ASICOM 2026 en la categoría Empresa, siendo el primer hondureño en obtener esta distinción, anunció la Fundación Iberoamericana ASICOM.

La distinción será entregada en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, sede tradicional de la ceremonia.

El premio reconoce trayectorias que han contribuido de manera significativa al desarrollo cultural, académico, social, científico y empresarial del espacio iberoamericano.

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Entre los aspectos que se valoran figuran la trayectoria de los galardonados, el impacto positivo de sus actividades en la región y su contribución a la integración, la cooperación y el diálogo entre los países iberoamericanos.

La distinción toma en cuenta el aporte de los seleccionados a la construcción y el fortalecimiento de la identidad iberoamericana, mediante iniciativas y trabajos desarrollados en diferentes sectores.

En el caso de Atala Faraj, su trayectoria empresarial está vinculada al liderazgo del Grupo Ficohsa, que ha evolucionado a través de varias generaciones de la familia Atala Faraj y que mantiene presencia regional.

La Fundación Iberoamericana ASICOM celebrará una nueva edición de los premios en la Universidad de Oviedo, con la participación de personalidades de distintos países y ámbitos profesionales.

La Fundación Iberoamericana ASICOM celebrará una nueva edición de los premios en la Universidad de Oviedo, con la participación de personalidades de distintos países y ámbitos profesionales.

El grupo ha consolidado un modelo empresarial que combina crecimiento sostenido con programas de apoyo comunitario y educativo en donde opera.

La edición 2026 del Premio Iberoamericano ASICOM también reconocerá al investigador Carlos Alberto Scolari en la categoría Ciencia y al escritor y periodista Martín Caparrós en Comunicación.

La selección reúne a representantes de diferentes disciplinas, cuyas trayectorias fueron consideradas por sus contribuciones al espacio iberoamericano, en una edición que incluye el reconocimiento a la actividad empresarial hondureña.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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