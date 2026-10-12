Camilo Atala recibirá el Premio Iberoamericano ASICOM 2026 por su aporte empresarial

Tegucigalpa, Honduras.- El empresario hondureño Camilo Atala Faraj recibirá este martes 13 de octubre el Premio Iberoamericano ASICOM 2026 en la categoría Empresa, siendo el primer hondureño en obtener esta distinción, anunció la Fundación Iberoamericana ASICOM. La distinción será entregada en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, sede tradicional de la ceremonia. El premio reconoce trayectorias que han contribuido de manera significativa al desarrollo cultural, académico, social, científico y empresarial del espacio iberoamericano.

Entre los aspectos que se valoran figuran la trayectoria de los galardonados, el impacto positivo de sus actividades en la región y su contribución a la integración, la cooperación y el diálogo entre los países iberoamericanos. La distinción toma en cuenta el aporte de los seleccionados a la construcción y el fortalecimiento de la identidad iberoamericana, mediante iniciativas y trabajos desarrollados en diferentes sectores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el caso de Atala Faraj, su trayectoria empresarial está vinculada al liderazgo del Grupo Ficohsa, que ha evolucionado a través de varias generaciones de la familia Atala Faraj y que mantiene presencia regional.