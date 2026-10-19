¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este martes 20 de octubre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra un incremento este martes 20 de octubre de 2026 frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8936 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0281, según los datos oficiales disponibles.

En comparación con el lunes 19 de octubre, el tipo de cambio se situó en L26.8862 para la compra y L27.0206 para la venta; aumentando L0.0074 en su compra y L0.0075 en la venta.