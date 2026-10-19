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¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este martes 20 de octubre?

El precio del dólar para este 20 de octubre registra un alza en su venta y compra, según el Banco Central

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 19:30
¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este martes 20 de octubre?

El dólar registra un alza para este martes 20 de octubre en el territorio nacional.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra un incremento este martes 20 de octubre de 2026 frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8936 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0281, según los datos oficiales disponibles.

En comparación con el lunes 19 de octubre, el tipo de cambio se situó en L26.8862 para la compra y L27.0206 para la venta; aumentando L0.0074 en su compra y L0.0075 en la venta.

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¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra indica el valor al que se adquieren los dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se venden. Por eso, ambas cotizaciones son distintas y deben revisarse según la operación que se vaya a realizar.

El BCH publica el tipo de cambio nominal como referencia para las operaciones en el mercado cambiario hondureño.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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