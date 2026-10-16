¿Cuáles son las cuotas para vivienda clase media con fondos Banhprovi?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones financieras para el acceso a vivienda clase media en Honduras aún son favorables al contar el gobierno con crédito a bajas tasas de interés y largo plazo.

El Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (Banhprovi) ofrece hasta 2.5 millones de lempiras, con cero prima para adquirir una casa nueva o usada, compra de lote, construcción o mejora, no obstante, el interesado puede gestionar un monto menor de acuerdo con la necesidad de recursos.

Ese banco también dispone de crédito para vivienda social hasta 1.2 millones de lempiras, a 4% de tasa de interés y 30 años plazo. Sin embargo, una de las consultas más frecuentes de los interesados en una vivienda media son las cuotas a pagar.

El Banhprovi cuenta en su portal electrónico una calculadora para que cada persona realice sus cálculos de las cuotas sin seguro, el que varía según el valor de la garantía y la zona en donde se encuentre el inmueble. Una vivienda con un valor de 2,500,000 lempiras paga un seguro de alrededor de L1,600 mensuales.

Una persona interesada en un financiamiento de 1,350,000 lempiras, a 30 años y 7% de interés, debe pagar una cuota de 8,982 lempiras mensuales.

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Si el monto gestionado aumenta a 1,500,000 lempiras la cuota mensual es de 9,979.54 lempiras y de L11,642.79 si el crédito solicitado es de L1,750,000. Cuando el préstamo hipotecario es de 2,000,000 lempiras, la cuota es de L13,306.05 al mes.

Cuando la cantidad es de 2,250,000 lempiras para vivienda media, el solicitante deberá pagar L14,969.31 y de L16,632.56 si el financiamiento es de L2,500,000.

Las gestiones del crédito hipotecario pueden realizarse en las agencias de Banhprovi ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Juticalpa, Danlí, Santa Rosa de Copán y La Ceiba.

Además, los interesados pueden gestionar fondos del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda en las instituciones financieras intermediarias, o sea la banca privada y otras entidades. Las personas que buscan financiamiento deberán cumplir con requisitos como documentos personales y documentos del inmueble.

De acuerdo con el Banhprovi, el desembolso de fondos para el sector vivienda sumó 398.2 millones de lempiras en septiembre pasado y un acumulado de L3,430 millones al tercer trimestre de 2026.

Para aumentar la disponibilidad de recursos para atender la demanda de crédito hipotecario, el Banco Central de Honduras trasladará al Banhprovi 2,000 millones de lempiras, según Roberto Lagos, presidente del BCH. Esos recursos son del fondo de garantía y pasan al fondo de inversión BCH-Banhprovi.