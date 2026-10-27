No hay evidencia de que Xiomara Castro criticara a Tomás Zambrano por impulsar cárceles

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) una supuesta crítica contra Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, por promover la construcción de nuevas cárceles en Honduras en lugar de concluir los hospitales impulsados durante su administración. Sin embargo, la atribución es falsa. No hay registros públicos que respalden que Castro haya realizado esa declaración. “Tomás Zambrano en vez de terminar los hospitales que empecé quiere construir cárceles. No sé cómo la gente apoya a estos ineptos”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una imagen compartida en TikTok desde el 25 de octubre.

La desinformación circula mientras el Congreso Nacional impulsa gestiones para avanzar en la construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad en Honduras, tomando como referencia algunas medidas implementadas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador. El 19 de octubre de 2026, EL HERALDO informó que el Legislativo buscaría acelerar las gestiones para definir el terreno, los costos y las fuentes de financiamiento de la nueva cárcel. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las posibles ubicaciones se mencionó Naco, Santa Bárbara, aunque la decisión definitiva aún está pendiente.

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