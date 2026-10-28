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Matan a un hombre a disparos dentro de un car wash en El Paraíso

El ataque se habría registrado durante un supuesto enfrentamiento con otra persona, por circunstancias que aún no han sido esclarecidas

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 19:57
Matan a un hombre a disparos dentro de un car wash en El Paraíso

Jeffrey Mendoza murió mientras recibía atención médica en un hospital de la zona.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.-Jeffrey Mendoza murió tras recibir varios impactos de bala en un car wash del sector de Montecristo, en la entrada a la ciudad de El Paraíso.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque se habría registrado durante un supuesto enfrentamiento con otra persona, por circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

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Tras resultar gravemente herido, Mendoza fue trasladado de emergencia al Hospital Gabriela Alvarado, en Danlí, donde falleció mientras recibía atención médica.

Agentes de la Policía Nacional investigan el caso para determinar cómo ocurrió el hecho e identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre el supuesto enfrentamiento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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